Costa do Marfim pede retirada das tropas francesas, último país africano a fazê-lo

ABIDJAN, Costa do Marfim (AP) – A Costa do Marfim anunciou terça-feira que as tropas francesas deixarão o país após uma presença militar de décadas, o A última nação africana a reduzir os laços militares. com o seu antigo poder colonial.

Presidente da Costa do Marfim Alassane Ouattara Ele disse que a retirada começaria em janeiro de 2025. A França teve até 600 soldados na Costa do Marfim.

“Decidimos a retirada concertada e organizada das forças francesas na Costa do Marfim”, disse ele, acrescentando que o batalhão de infantaria militar de Port Bouét, liderado pelo exército francês, será entregue às tropas marfinenses.

O anúncio de Outtara segue-se ao de outros líderes da África Ocidental que apelam à retirada dos militares franceses. Os analistas descreveram os pedidos para que as tropas francesas abandonassem África como parte de uma transformação estrutural mais ampla no envolvimento da região com Paris.

A França sofreu reveses semelhantes em vários países da África Ocidental nos últimos anos, incluindo o Chade, o Níger e o Burkina Faso, onde as tropas francesas que estão no terreno há muitos anos foram expulsas.

Vários países da África Ocidental, incluindo o Mali, o Burkina Faso e o Níger, atingidos pelo golpe de Estado, apelaram recentemente aos franceses para saírem. Entre eles estão também, mais recentemente, o Senegal, e Chade, considerado o parceiro mais estável e leal da França na África.

A redução dos laços militares ocorre num momento em que a França tem feito esforços para reavivar a sua influência política e militar em declínio no continente, concebendo uma nova estratégia militar que reduziria drasticamente a sua presença permanente de tropas em África.

A França foi expulsa de mais de 70% dos países africanos onde tinha presença de tropas desde que terminou o seu domínio colonial. Os franceses permanecem apenas no Djibuti, com 1.500 soldados, e no Gabão, com 350 soldados.

Os analistas descreveram os desenvolvimentos como parte de uma transformação estrutural mais ampla no envolvimento da região com Paris, num contexto de crescentes sentimentos locais anti-França. especialmente em países golpistas.

Depois de expulsarem as tropas francesas, os líderes militares do Níger, do Mali e do Burkina Faso contactaram a Rússia, que tem mercenários destacados em todo o Sahel. que foram acusados ​​de abusos contra civis.

No entanto, a situação de segurança piorou nesses países, com um número crescente de ataques extremistas e mortes de civis perpetrados tanto por grupos armados como por forças governamentais.

