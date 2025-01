Edição ucraniana de “Country.ua” Publicado Compilado pela equipe do presidente dos EUA, Donald Trump, para acabar com a guerra em 100 dias, que, como escreve a publicação, foi “discutida ativamente” nos “círculos políticos e diplomáticos da Ucrânia” nos últimos dias.

“Country.ua” afirma que o plano em questão foi entregue a diplomatas europeus, e deles chegou à Ucrânia, mas não especifica as formas e como os editores o receberam. A confiabilidade deste plano não foi confirmada. A publicação apenas observa que alguns dos seus pontos coincidem com as declarações do próprio Trump e do seu apoio especial à Ucrânia, Keith Kellog.

De acordo com “zemjema.UA”, o plano inclui a conversa telefônica de Trump com Vladimir Putin em janeiro-fevereiro, e depois uma discussão sobre futuras ações com Kiev. Na próxima fase, Vladimir Zelensky terá de cancelar o decreto que proíbe as negociações com Putin. Depois, em fevereiro ou na primeira quinzena de março, acontecerá uma reunião entre Trump, Zelensky e Putin – segundo “Country.UA”, será decidido separadamente se será bilateral ou trilateral. Ele deveria aprovar os principais parâmetros do plano de paz.

Durante todo o tempo, enquanto as negociações e operações militares estiverem em andamento, segundo “zemlji.ua”, Trump não bloqueará o envio de ajuda militar à Ucrânia.

Na fase seguinte, ao longo de toda a linha da frente, propõe-se declarar uma trégua para a Páscoa, que este ano se celebra no dia 20 de abril. Ao mesmo tempo, a Ucrânia deveria retirar as tropas da região de Kurka, escreve “country.ua”. No final de abril deverá ser realizada uma conferência internacional de paz que registrará um acordo entre a Rússia e a Ucrânia, mediado pelos Estados Unidos, China, países europeus e países do Sul Global. Então a Ucrânia e a Rússia trocarão prisioneiros com base no princípio “Todos por todos”.

Até 9 de maio, deverá ser preparada a Declaração sobre a conferência de paz sobre o fim da guerra e, após esta data, como escreve “Country.UA”, propõe-se que a lei marcial e a mobilização não sejam estendidas à Ucrânia. A publicação apela à realização de eleições presidenciais no final de Agosto e de eleições parlamentares no final de Outubro.

Os conselheiros de Trump propuseram três opções principais para um plano de paz na Ucrânia Eles excluem a adesão

Termos do acordo

Separadamente, “Country.ua” lista as condições que serão propostas à Ucrânia e à Rússia como parte do acordo.

A Ucrânia terá de deixar de ser membro da NATO (e esta decisão deverá ser aprovada pela união federal), mas tornar-se-á membro da UE em 2030. A União Europeia assumirá a reconstrução do país. Ao mesmo tempo, o tamanho do exército ucraniano não será reduzido e os Estados Unidos continuarão a apoiar a modernização das forças armadas. Além disso, a Ucrânia abandonará as tentativas militares e diplomáticas de devolver os territórios ocupados, mas não reconhece a soberania da Rússia sobre eles.

Segundo “zemlji.UA”, separadamente, a cláusula sobre o contingente europeu de manutenção da paz será considerada após o fim das operações militares, porque Kiev o exige, mas Moscovo é categoricamente contra.

A segunda cláusula do acordo, segundo “o país”, refere-se a eleições – os partidos “que defendem a língua russa e a favor da coexistência pacífica com a Rússia” devem ser permitidos. Todas as ações contra a Igreja Ortodoxa Ucraniana e a língua russa também devem ser interrompidas.

Além disso, após o fim do acordo de paz, as sanções serão levantadas com a Rússia, escreve “Country.UA”. Algumas restrições serão canceladas imediatamente, outras – três anos, dependendo do cumprimento dos parâmetros do acordo. A inclusão de todas as restrições à importação de energia russa na União Europeia será abolida, mas será tributada com um imposto especial e os fundos provenientes dela irão para a reconstrução da Ucrânia.

O que diz o presidente da Ucrânia

Chefe do Gabinete do Presidente da Ucrânia Andrei Ermak declaradoque “não há” planos pacíficos “para 100 dias de mídia”. “Apenas recheio, que os russos costumam disfarçar assim”, escreveu Yermak. A publicação de Vladimir Zelensky não comentou o plano.

22 de janeiro Wall Street Journal registradoQue Trump instruiu o seu assistente especial na Ucrânia, Keat Kellogue, a pôr fim à guerra russo-ucraniana em 100 dias. “Quase ninguém pensa que ele pode fazer isso”, escreveu o jornal. Segundo fontes do WSJ, a ordem Kellogue deveria ser mais do que o primeiro passo nas negociações de paz que Trump pretende controlar. Mas a conclusão das transações com Putin será “muito mais complexa” do que parecia nas promessas de Trump durante a campanha eleitoral.

O jornal não divulgou os contornos de um possível plano para o fim da guerra. A existência de um plano específico de outras fontes também é desconhecida. O próprio Trump não relatou quaisquer detalhes. Após a portaria do dia 20 de janeiro, ele declaradocomentando a sua promessa de acabar com a guerra num dia: “Faz apenas meio dia. Tenho mais de meio dia armazenado. Vamos ver. Queremos chegar na hora certa. ”

Em 22 de janeiro, Trump escreveu um post na rede social Trustissocial, no qual ameaçou impor impostos e taxas elevadas e impor sanções a tudo o que a Rússia vende aos Estados Unidos e a outros países se a paz com a Ucrânia não for concluída em breve. Dois dias depois, ele disse que Zelensky “não é um anjo” e “não deveria permitir esta guerra”.

Nezavisne novine 26 de janeiro disseQue o líder da facção “servidora do povo” na Verkhovna Rada, David Arahamia, que liderou a delegação ucraniana às negociações em Istambul em 2022, esteve na tomada de posse de Trump. A fonte da publicação considera o convite de Arahamia “um passo importante que mostra a intenção de Trump de garantir que a Ucrânia conseguirá um bom acordo”. A publicação observa que as declarações de Trump parecem refletir divergências dentro da sua própria administração em relação ao apoio à Ucrânia, mas ele “define o seu objetivo de acabar com a guerra na primavera”.

