Crash da Filadélfia Avine: Shrer’s Hospital confirma o tratamento da criança: 10 atualizações principais

Na noite de sexta -feira, ocorreu um trágico acidente quando uma ambulância aérea de resgate do Jet Learjet 55 caiu logo após a decolagem do Aeroporto Nordeste do Aeroporto da Filadélfia. O avião levou uma criança que acabara de concluir o tratamento para uma condição potencialmente mortal, sua mãe e quatro tripulantes, o México. O acidente causou a morte de todos a bordo, com o avião explodindo em uma bola de fogo que envolveu várias casas em um bairro da Filadélfia.

1. Detalhes da bloqueio Uma ambulância aérea de resgate Learjet 55 caiu logo após a decolagem do aeroporto nordeste do Aeroporto da Filadélfia na noite de sexta -feira. O acidente, que envolveu uma criança, sua mãe e quatro tripulantes, resultou em mortes para todos a bordo.

2. Localização do bloqueio O Learjet 55 caiu perto de um cruzamento ocupado no bairro de Rhawnhurst, perto do Roosevelt Shopping Center. Uma câmera de sino capturou o vídeo do avião que mergulhou e explodiu no impacto.

3. Passageiros e tripulantes Todos a bordo do voo, incluindo a criança e sua mãe, eram do México. A criança completou o tratamento para uma condição potencialmente mortal e estava sendo transportada para casa. O destino final do voo foi Tijuana, com uma parada no Missouri.

4. Hospital Infantil Shrner confirma o tratamento de crianças O Hospital Infantil de Shrner, na Filadélfia, de acordo com a NBC News, confirmou que a criança a bordo do Jet Rescue Learjet 55 era um paciente tratado em suas instalações. “Nossos corações estão com as famílias da tripulação médica e os pilotos que também foram perdidos neste evento trágico, bem como em todas as pessoas afetadas no campo, e somos gratos ao primeiro a responder por sua ação rápida”, disse o hospital em comunicado.

5. Lesões no solo Pelo menos seis pessoas no terreno foram tratadas por lesões, embora não haja confirmação de nenhuma morte no local do acidente. Desde então, três foram publicados e outros estão em condições justas.

6. Pesquisa em andamento O Conselho Nacional de Segurança de Transporte (NTSB) lidera pesquisas sobre a causa do acidente. O avião desapareceu do radar logo após a tomada e o controlador de vôo o relatou como um “avião perdido”.

7. Manutenção do avião e tripulação A ambulância aérea de Jet Rescue enfatizou que seus aviões permanecem rigorosamente e que todos os membros da tripulação são bem treinados. Esta foi uma equipe experiente envolvida no voo.

8. Declaração do governador O governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, confirmou que as mortes eram esperadas e descreveram o incidente como um “horrível desastre da aviação”.

9. Matalidades anteriores para Jet Rescue Este acidente marca o segundo incidente fatal em 15 meses para o resgate de jato. Em 2023, cinco membros da tripulação morreram quando seu avião colidiu com uma encosta no México depois que uma pista se destaca.

10. Investigações em andamento A FAA confirmou que um pesquisador do NTSB está no site e os funcionários adicionais são esperados. A investigação continuará à medida que as autoridades trabalham para determinar a causa do acidente.

