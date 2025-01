Crash de avião do Sudão: 18 mortos após pequenos acidentes de ar em uma área remota | Notícias do mundo

Juba: Um pequeno avião caiu em uma parte remota do Sudão do Sul, matando pelo menos 18 pessoas na quarta -feira, disse uma autoridade. O voo, alugado pela empresa de petróleo chinesa, Greater Pioneer Operating Co.

O avião caiu ao decolar perto de um campo de petróleo para ir ao Aeroporto Internacional de Juba, capital do Sudão do Sul, disse ele. A mídia local informou que o avião carregava trabalhadores de petróleo.

A Radio Miraya, afiliada à ONU, citando o manifesto de voo, informou que as vítimas incluíam principalmente sudanesas do sul, um indiano e dois cidadãos chineses.

Não ficou claro imediatamente o que o acidente causou, e as autoridades ainda não haviam revelado as identidades das vítimas. O Sudão do Sul, que obteve a independência do Sudão em 2011, é um importante produtor de petróleo na região. A nação oriental da África tem tentado aumentar a produção de petróleo e as exportações em meio a problemas persistentes de fluxo de caixa para o governo.