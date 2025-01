Crash para o avião de Washington DC: o CEO da American Airlines, Robert Isom, quebra o silêncio, ‘Difícil dia para todos nós’ | Olhar

“Estamos cooperando com o Conselho Nacional de Segurança de Transporte em sua investigação e continuaremos a fornecer todas as informações que pudermos”, disse o CEO da American Airlines, Robert Isom, em uma declaração em vídeo.

Dezenas de unidades de polícia, ambulância e resgate, algumas equipadas com barcos, foram colocadas ao longo do rio e correram vários lugares ao longo do asfalto do aeroporto. As imagens de TV ao vivo mostraram vários navios na água, com luzes azuis e vermelhas piscando.