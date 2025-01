Craxi: Amelio, como Rei Lear, ‘não aceitou o declínio do poder’

Roma, 18 de janeiro (Adnkronos) – “Fiquei fascinado pelo drama de Craxi sobre um homem que não aceitava a deterioração do seu corpo, estava muito doente e não se resignava ao desaparecimento do poder. imortal e em vez disso todos lhe viraram as costas, mesmo aqueles que se beneficiaram com isso, por assim dizer, de alguma forma me identifiquei com ‘este’ Craxi”. Gianni Amelio, diretor do filme ‘Hammamet’ sobre Bettini Craxi, afirma isso em entrevista a Giosi Mancini e Annarosa Macrì que aparecerá amanhã no ‘Quotidiano del sud’.

“Há uma figura chave em Hammamet e é Stefania-Cordelia, filha de Lear-Craxi, que se liga a ele, torna-se a sua razão de viver e o leva a viver. isso: é meu filho – explica o diretor – eu queria que Francesco Favino, que interpreta Craxi, fosse idêntico a ele. Você sabia que a pintura de um cachimbo seria? diga: este não é Craxi, ele é um rei em colapso.”