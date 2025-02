Cresça uma peça: como as tecnologias aditivas ajudam na engenharia

– Atualmente, as tecnologias aditivas são amplamente desenvolvidas que são usadas ativamente em engenharia mecânica, fundição, ciência, medicina e muitas outras indústrias. Com a ajuda deles, você pode criar produtos a partir de diferentes materiais em “Grow” de baixa camada com base em um modelo de computador tridimensional (3D). Graças a isso, torna -se possível usar o material apenas nas áreas necessárias, o que o salva no processo por um tempo e recursos consideráveis. Com as opções de produção tradicionais, é necessária a colheita da peça de trabalho e o excesso de material é necessário.

Uma das características da engenharia é que a maioria das partes e nós é feita de materiais difíceis de trabalho, e isso leva diretamente a um aumento nos custos do produto. Na produção de produtos que usam tecnologias tradicionais – estampagem, corte, soldagem -, como regra, o equipamento é necessário, muitas vezes caro, e leva muito tempo para projetar e produzir. Isso não é tão crítico em circunstâncias de produção em grande escala. Mas, ao desenvolver novos produtos, os fatores de tempo e custo estão surgindo na fase de produção experimental, tempo e fatores de custo.

É possível resolver esses problemas na engenharia moderna com a ajuda da produção aditiva – tecnologias inovadoras para a produção de partes complexas e únicas com alta precisão de pós de metal. O uso de tais tecnologias pode, portanto, ser produzido peças únicas sem o uso de máquinas de processamento e equipamentos caros, aumentando a lucratividade da produção de uma pequena série e opções exclusivas, reduzindo a massa de preparações e peças do motor, reduzindo a espessura das paredes , Elementos, criando estruturas celulares e outras e gerencie propriedades mecânicas da física do produto.

Devido à combinação de diferentes pós e modos tecnológicos na impressora 3D, também é teórico receber produtos bimetálicos e gradientes. Ou seja, combinar ligas diferentes em uma parte inteira e combinar a espessura das paredes das paredes das partes que estão anteriormente sintonizadas com folhas de igual espessura.

No motor Samara do motor UDK-Kuznetsov, também estamos ativamente envolvidos na introdução de tecnologias aditivas desde 2019. Então nossos especialistas, juntamente com colegas do Instituto de São Petersburgo de Laser e Tecnologias de Soldagem, projetadas e depois um local de produção Feito a partir da produção rápida de motores de turbinas convidadas por metalurgia em pó de heterofasia. Como locais piloto de produção aditiva, as peças e conjuntos da parte quente do motor industrial NK-36ST, que são usados ​​na indústria de transmissão de gás, peças e assembléias escolhidas.

Agora, dominamos a impressão dos detalhes da câmara de combustão com baixas emissões (IEC) do motor industrial NK-36ST. Os componentes “adultos” já foram transmitidos e são lançados em uma série. A produção serial de detalhes do MECS reduzindo o cultivo direto e seletivo a laser, reduzindo o tempo de produção de 25 % em comparação aos métodos de produção tradicionais.