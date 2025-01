Crianças com tendência à obesidade serão identificadas em creches, escolas e clínicas

Os endocrinologistas dão o alarme: já existem 600 mil crianças obesas no país e uma em cada cinco crianças está acima do peso. E embora a situação na Rússia seja melhor do que em muitos países europeus, para não falar dos Estados Unidos, os médicos exortam-nos a levar o problema a sério. A criança gorda de hoje é o adulto de amanhã com graves problemas de saúde.

Como parte do projeto federal “Combate ao Diabetes Mellitus”, foram utilizados programas de detecção precoce da doença. É tudo muito simples: durante uma consulta na farmácia, o médico coloca o paciente em uma balança e mede sua cintura, e se os números falam por si, ele prescreve exames para entender o quão ruim está tudo. Agora esta experiência é oferecida tanto aos pediatras como aos médicos escolares para ajudar a resolver os problemas de saúde das crianças antes que estes vão longe demais.

“Quando a hemoglobina glicada no sangue começou a ser examinada durante exames preventivos e acompanhamento de rotina da população adulta, a detecção de diabetes mellitus aumentou imediatamente. Em 2024, 37,5% dos casos recém-diagnosticados de diabetes mellitus foram identificados na atenção primária. ela disse a diretora do Centro Nacional de Pesquisa Médica de Endocrinologia, Natalya Mokrysheva. Essa experiência, segundo Mokrysheva, deveria ser aproveitada para organizar o trabalho de combate à obesidade infantil. É errado confiar apenas nos endocrinologistas pediátricos; são necessários esforços conjuntos entre pediatras, médicos de família e escolares. Os centros de saúde também terão novos objetivos.

A crescente prevalência da obesidade entre as crianças é um problema em muitos países. E as razões são as mesmas em todos os lugares. Um estudo na Grã-Bretanha mostrou que os adolescentes comem principalmente alimentos não saudáveis. São produtos industriais ultraprocessados, que contêm muito sal, gorduras saturadas, açúcar e todo tipo de aditivos – corantes, adoçantes, conservantes e outros produtos químicos. Descobriu-se que os adolescentes de 11 a 18 anos obtêm 66% de suas calorias desses alimentos, e é isso que eles preferem, escreve o Daily Mail. Os alimentos industriais têm um sabor brilhante e são bem embalados: coma – não queira. E isso é um grande perigo. Cientistas do Centro Federal de Pesquisa para Nutrição e Biotecnologia notaram aproximadamente o mesmo quadro nas crianças russas: elas comem menos carne, laticínios e vegetais de qualidade do que precisam, mas comem muitos doces e salsichas. Assim, quando terminam a escola primária, uma em cada cinco crianças na Grã-Bretanha e uma em cada dez no nosso país são obesas. E os problemas não desaparecem com a idade – afinal, os hábitos alimentares se formam na infância e permanecem conosco por toda a vida.

“Precisamos de um sistema para identificar sobrepeso e obesidade em crianças e adolescentes, para que isso seja feito no estágio inicial da doença”, disse Valentina Peterkova, endocrinologista pediátrica autônoma chefe do Ministério da Saúde da Rússia, diretora científica do Instituto de Saúde Pública Saúde. Endocrinologia Pediátrica, Centro Nacional de Pesquisa Médica em Endocrinologia, organizado em várias fases. Fazemos um exame médico ao matricular uma criança no jardim de infância – quando ela tem 2 a 3 anos de idade. E então é necessária a observação dinâmica – no jardim de infância e mais tarde na escola. escola e encaminhamento oportuno para tratamento.”

É claro que apenas observar não é suficiente. É importante não apenas diagnosticar o problema, mas também resolvê-lo em tempo hábil. As novas normas de atendimento médico a crianças e adolescentes com obesidade, que entrarão em vigor este ano, proporcionam vários níveis de ajuda: em primeiro lugar, os pais visam mudar a alimentação e o estilo de vida da criança e da família como um todo; ajuda, a terapia medicamentosa está incluída (estão sendo realizadas pesquisas sobre como “adaptar” com segurança os medicamentos para adultos às crianças e, finalmente – um passo radical – até a cirurgia bariátrica é permitida em casos excepcionais.

Especificamente

O que os pais devem levar em consideração

A pediatra e nutricionista infantil, pesquisadora líder do Centro Federal de Pesquisa em Nutrição e Biotecnologia Maria Gmoshinskaya falou sobre os principais erros na alimentação infantil.

1. Pais gordos têm filhos gordos.

Muitos pais, e ainda mais avós, não veem nenhum problema na ‘gordinha’ dos filhos. Além disso, os próprios adultos se alimentam de maneira incorreta e a criança adota hábitos pouco saudáveis ​​“com o leite materno” e ainda mais cedo, durante a gravidez, se a mãe não monitorar a qualidade da alimentação. É por isso que o Centro de Pesquisa em Endocrinologia oferece uma abordagem familiar para resolver o problema.

2. Leite materno – proteção contra a obesidade

Hoje, muitas mães se esforçam para retornar a uma vida ativa o mais rápido possível e desmamar precocemente o bebê. E em vão. O leite materno ajuda a formar uma microflora saudável, e isso é tanto a imunidade da criança quanto a prevenção da obesidade. Os alimentos complementares também devem ser introduzidos de maneira correta: acostumando gradativamente a criança tanto com vegetais quanto com peixes. Aos 4-6 meses, as crianças entram numa “janela de tolerância” – aceitam com mais facilidade o sabor de novos alimentos. Você deve adicionar um produto a cada 10-14 dias. Quando a criança estiver acostumada, experimente adicionar o próximo produto.

3. A alimentação dos adultos não é assunto das crianças.

Os pais muitas vezes permitem que as crianças experimentem coisas que são muito cedo para comer. Mas ao dar a um bebê uma fatia de linguiça ou pepino em conserva, confundimos suas papilas gustativas, ele normalmente não aceita comida saudável sem sabor forte e começa a exigir coisas salgadas e doces.

4. Não recompense com comida.

Doces ou uma ida a uma lanchonete como recompensa – muitas famílias usam essa técnica “educativa” para recompensar bons estudos e comportamento. E, pelo contrário, privam as crianças dessas alegrias duvidosas como castigo. Mas isso fará com que a criança fique ainda mais atraída por “junk food”. Devemos também ser críticos em relação à publicidade. Até o momento não temos essa proibição, e as crianças na televisão elogiam o mínimo possível o refrigerante, a maionese, o ketchup, a salsicha, ou seja, tudo o que deveria estar na sua alimentação.

5. Quando ele cresce, ele perde peso

Este é um erro comum. Há momentos em que as crianças podem ficar acima do peso. Isso às vezes acontece na idade de 5 a 6 anos. Mas você não deve esperar que a criança supere isso. É melhor consultar um endocrinologista. Quanto mais cedo o problema for reconhecido, mais fácil será ajustar o peso sem restrições estritas para a criança. Você pode se concentrar no índice de massa corporal. Além disso, existem tabelas especiais que mostram a faixa de peso normal de meninas e meninos por ano.

6. Secar alimentos ao ar livre

Os pais devem monitorar o que seu filho come no jardim de infância e na escola, e no jantar complementar a dieta com alimentos saudáveis ​​que ele não ingeriu durante o dia. O problema é que os estudantes do ensino médio geralmente preferem fast food, batatas fritas e outros lanches. Tudo isso contém excesso de sal, açúcar, intensificadores de sabor e pouquíssimos nutrientes. Por isso, os escolares devem ter sempre um almoço delicioso pronto em casa para evitar a vontade de comer alimentos desperdiçados.