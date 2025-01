Crianças em idade pré-escolar de Pushchino estudaram os hábitos das aves invernantes

No departamento pré-escolar “Semitsvetik” do complexo educativo “Pushchino” são ministradas aulas para crianças no âmbito da semana temática “Aves invernantes”.

Os rapazes do grupo compensatório sênior nº 5 conheceram o fascinante mundo das aves invernantes. Os alunos aprenderam como nossas aves sobrevivem ao frio do inverno, quais aves são mais comumente vistas no inverno e como alimentá-las.

Foram organizados jogos temáticos para as crianças, através dos quais as crianças aprenderam sobre os hábitos dos pássaros. O verdadeiro teste foi o quiz, durante o qual as crianças mostraram o que sabiam sobre os amigos emplumados.

O processo de alimentação trouxe alegria especial aos jovens naturalistas. Os alunos observaram com interesse os pássaros que vinham em busca das guloseimas se banquetearem com eles.