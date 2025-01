Crianças morreram em um incêndio na região de Kursk

Duas crianças foram vítimas de um incêndio na região de Kursk, informa a REN TV.

Um processo criminal foi aberto, informou o departamento regional de investigação do Comitê de Investigação Russo.

Durante o apagamento do incêndio, foram encontrados os corpos de meninos de um e três anos.

12 especialistas e 4 equipamentos trabalharam no local, disse o Ministério de Situações de Emergência da Rússia.

Anteriormente, foi relatado que ocorreu um incêndio perto do shopping Thaler, em Rostov. No final da noite, o lixo pegou fogo em um espaço aberto próximo a um shopping. As chamas se espalharam por uma área de cinco metros quadrados e a fumaça atingiu diversas ruas vizinhas.

