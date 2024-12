Crimes de ódio islamofóbicos no Reino Unido aumentam após o ataque de Southport e a guerra em Gaza

Dados de Forças policiais do Reino Unido revelou fortes aumentos Crimes de ódio islamofóbicos seguindo o Esfaqueamentos em julho de 2024 em Southport e o lançamento, em Outubro de 2023, da ofensiva mortal de Israel contra Faixa de Gaza.

Os dados obtidos pelos meios de comunicação britânicos através de pedidos de liberdade de informação destacam aumentos acentuados nos incidentes islamofóbicos em Manchester, West Yorkshire, Londres e na rede de transportes do Reino Unido.

A Polícia da Grande Manchester registrou uma média de 35 crimes islamofóbicos por mês em 2023.

Este número subiu para 85 em agosto de 2024, mês seguinte à tragédia de Southport, em que três meninas – Bebe King, seis, Elsie Dot Stancombe, sete, e Alice da Silva Aguiar, nove – foram assassinadas. Atacada fatalmente em uma aula de dança com tema de Taylor Swift.

Embora a média mensal tenha caído para 21 em Setembro, manteve-se bastante acima dos níveis habituais.

Em West Yorkshire, os incidentes islamofóbicos foram em média 33 por mês em 2023, aumentando para 94 em agosto e 73 em setembro de 2024, após os esfaqueamentos.

Este aumento seguiu tendências semelhantes registadas na sequência do conflito Hamas-Israel de Outubro de 2023, que viu um aumento nos crimes de ódio em várias regiões.

A Polícia de Transportes Britânica também notou um aumento significativo nos crimes de ódio islamofóbicos.

Os crimes islamofóbicos mensais, que normalmente eram menores de 20 anos, aumentaram para 42 em Novembro de 2023, pouco depois do início do conflito, e novamente para 29 em Agosto de 2024, após os assassinatos de Southport.

A Polícia da Grande Manchester, que registou uma média de 13 crimes anti-semitas por mês de Janeiro a Setembro de 2023, registou um aumento acentuado para 85 em Outubro e 68 em Novembro, após a escalada da violência no Médio Oriente.

A Polícia de Transportes Britânica relatou crimes antissemitas mensais, com média de sete entre janeiro e setembro de 2023, aumentando para 60 em outubro e 70 em novembro.

Israel lançou uma ofensiva terrestre em grande escala no norte de Gaza em 5 de Outubro, alegando impedir o reagrupamento do grupo palestiniano Hamas. Os palestinianos, no entanto, acusam Israel de tentar ocupar a área e remover à força os seus residentes.

Desde então, a ajuda humanitária, incluindo alimentos, medicamentos e combustível, não foi autorizada a entrar na área, colocando a restante população em risco de fome.

Israel matou quase 45.500 pessoas em Gaza desde um ataque transfronteiriço do Hamas em 7 de outubro de 2023, que reduziu o enclave a escombros.

No mês passado, o Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de prisão para o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e para o antigo ministro da Defesa, Yoav Gallant, por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza.

Israel também enfrenta um caso de genocídio no Tribunal Internacional de Justiça pela sua guerra no enclave.