Crise energética na Alemanha: como lidar com o aumento dos preços

Seguindo aconselhamento especializado, recorde-se que cada consumidor tem a oportunidade de rever os valores dos pagamentos de gás e eletricidade, para não se encontrar numa situação em que terá de pagar um valor significativo no final do ano. ano ou aguardar o reembolso do pagamento a maior do fornecedor. A chave é determinar exatamente quanta energia você está usando e compará-la com as taxas atuais.

Normalmente, os provedores informam aos clientes o novo valor do prêmio mensal, bem como a fatura anual. Muitas vezes, ao recebê-lo, alguns usuários duvidam da justificativa do cálculo, pois o preço do quilowatt-hora pode mudar e o consumo pode aumentar ou diminuir. Max Müller, consultor jurídico do Centro de Aconselhamento ao Consumidor da Renânia-Palatinado, enfatiza que não é difícil verificar de forma independente a exatidão do cálculo.

Como calcular pagamentos: guia passo a passo

Preço atual . Primeiro, descubra o custo atual de um quilowatt-hora (kWh). Isso geralmente será incluído na carta de aumento de preço final ou no contrato com seu fornecedor de energia.

. Primeiro, descubra o custo atual de um quilowatt-hora (kWh). Isso geralmente será incluído na carta de aumento de preço final ou no contrato com seu fornecedor de energia. Consumo anual . Veja a conta anual anterior. Mostra exatamente quantos quilowatts-hora (ou metros cúbicos de gás) você usou. Se você sabe que está consumindo energia de forma mais intensa este ano (por exemplo, devido ao trabalho em casa), pode assumir uma quantidade um pouco maior.

. Veja a conta anual anterior. Mostra exatamente quantos quilowatts-hora (ou metros cúbicos de gás) você usou. Se você sabe que está consumindo energia de forma mais intensa este ano (por exemplo, devido ao trabalho em casa), pode assumir uma quantidade um pouco maior. Valor da contribuição V. Verifique se você é cobrado 11 ou 12 vezes por ano, ou se o seu provedor possui um sistema diferente.

V. Verifique se você é cobrado 11 ou 12 vezes por ano, ou se o seu provedor possui um sistema diferente. Cálculo. Multiplique o seu consumo total (kWh) pelo preço atual do kWh, adicione a taxa básica anual (incluindo o custo do medidor) e divida o total pelo número de contribuições. Desta forma, você determinará um nível de pagamento mensal “justo”.

Segundo especialistas, uma técnica semelhante é adequada para o gás, apenas os metros cúbicos são levados em consideração. Se você não quiser mexer nas fórmulas sozinho, use a calculadora on-line no site dos centros de atendimento ao consumidor ou peça ajuda aos especialistas da Verbraucherzentrale.

Contribuições altas versus baixas: qual é o problema?

Max Müller lembra-nos que pagamentos de prestações excessivamente elevados ou suspeitos numa conta acarretam os seus próprios riscos. Se você pagar muito:

Pagamento a maior . Se o saldo for positivo no final do ano, você vai esperar muito pelo reembolso do fornecedor.

. Se o saldo for positivo no final do ano, você vai esperar muito pelo reembolso do fornecedor. Potencial perda de fundosV. Se o fornecedor falir repentinamente, pode ser difícil recuperar valores pagos em excesso.

Mas se a contribuição mensal, pelo contrário, for muito baixa, é possível um pagamento adicional impressionante no final do período de faturação. Como resultado, muitos clientes de fornecedores de electricidade e gás ficam stressados ​​quando recebem subitamente uma factura com um montante fixo que deve ser pago num curto espaço de tempo.

Aumento de preços: o que fazer?

Se um fornecedor anunciar um aumento de preço, verifique primeiro se é legal. O contrato pode indicar uma garantia de preço ou estabelecer condições que limitem a capacidade de aumentar os preços. Existe também uma regra geral: um mês antes das alterações de preços, os consumidores devem ser informados por escrito das razões do aumento de preços.

Se os pagamentos aumentarem significativamente, o cliente tem frequentemente um direito especial de rescindir o contrato (Sonderkündigungsrecht) e mudar para um fornecedor mais rentável. Se se tratar de uma violação formal dos termos do contrato, Max Müller aconselha o envio da oposição por correio registado com notificação. Deve indicar por que você considera o aumento irracional. Se o diálogo com o fornecedor chegar a um impasse, pode contactar o centro de arbitragem de energia (Energie–Schlichtungsstelle).

Critérios de mudança de fornecedor

De acordo com os conselhos das organizações de defesa do consumidor, antes de mudar para um novo fornecedor de eletricidade ou gás, é aconselhável elaborar uma lista de critérios:

Volume de consumo . Verifique sua última fatura anual para saber quantos kWh ou metros cúbicos de gás você realmente precisa.

. Verifique sua última fatura anual para saber quantos kWh ou metros cúbicos de gás você realmente precisa. Período de validade do contrato . Quanto menor o prazo, mais flexíveis serão as condições e mais fácil será mudar de fornecedor.

. Quanto menor o prazo, mais flexíveis serão as condições e mais fácil será mudar de fornecedor. Condições de rescisão . Verifique se existe a possibilidade de rescisão antecipada do contrato em caso de mudança ou se há novo aumento de preço.

. Verifique se existe a possibilidade de rescisão antecipada do contrato em caso de mudança ou se há novo aumento de preço. Garantias de preço . Descubra se o contrato estipula um determinado período sem aumento de preços.

. Descubra se o contrato estipula um determinado período sem aumento de preços. Ajuste de preço. Verifique se a empresa pode alterar os preços automaticamente ou sem aviso prévio.

Somente levando em consideração todos esses fatores você poderá tomar uma decisão informada e encontrar a tarifa mais confortável.

