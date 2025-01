CRPF recuperou explosivos de 20 kg em Bijapur antes do ataque mortal de Naxal: Relatório

Na segunda-feira, a CRPF recuperou e desativou um dispositivo explosivo improvisado pesando entre 20 e 22 kg em Bijapur, Chhattisgarh, cerca de sete horas antes de os Naxals explodirem um veículo de segurança no distrito a 50 km de distância com três vezes mais explosivos, matando oito agentes da polícia. um motorista civil. disseram as autoridades.

“Uma grande tragédia foi evitada quando o IED foi detectado e inutilizado. A ameaça de tais explosivos escondidos pode ser avaliada pela explosão provocada por Naxal que matou nove pessoas no mesmo distrito hoje”, disse um oficial sênior da PTI.

O dispositivo explosivo improvisado (IED) guardado dentro de um tambor de plástico azul foi detectado por uma patrulha do 196º batalhão da força central por volta das 7h30, quando se encontrava numa operação anti-maoista na zona da esquadra da polícia de Usoor. distrito.

As tropas da Força Policial da Reserva Central (CRPF) usaram uma máquina pesada de movimentação de terras (JCB) para recuperar o dispositivo explosivo improvisado sob uma estrada não asfaltada, disseram as autoridades.

O artefato explosivo improvisado pesava entre 20 e 22 kg. A equipe antibomba da força desativou-a em poucas horas e o tráfego na área foi restaurado, disseram autoridades.

Em seu ataque mais mortal às forças de segurança em Chhattisgarh em dois anos, os Naxals explodiram um veículo usando um dispositivo explosivo improvisado de 60-70 kg perto da vila de Ambeli, sob a área da delegacia de polícia de Kutru, por volta das 14h15 de segunda-feira.

A polícia suspeita que o poderoso dispositivo explosivo improvisado foi plantado há muito tempo ao longo da rota utilizada pelo pessoal de segurança.

O dispositivo explosivo explodiu quando o pessoal do DRG do distrito de Dantewada retornava em seu veículo Scorpio após realizar uma operação anti-Naxalita, disse o Inspetor Geral da Polícia (Cordilheira Bastar) Sundarraj P.

Oito seguranças, quatro da Guarda Distrital de Reserva (DRG) e Bastar Fighters – ambas unidades da polícia estadual – que viajavam no veículo e o motorista morreu no local, localizado a cerca de 70 quilómetros da sede do distrito de Bijapur. disse o funcionário. ditado.