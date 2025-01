Cruzeiros inesquecíveis de Páscoa com crianças e Norwegian Cruise Line

A Páscoa de 2025 está se aproximando rapidamente – em apenas três meses chegarão as férias e quase 3 semanas de férias para as crianças. E se você ainda não pensou em reservar férias em família, agora é a hora. Um cruzeiro na Norwegian Cruise Line proporcionará férias inesquecíveis, experiências emocionantes e lembranças agradáveis ​​para toda a família.

Uma das principais vantagens Cruzeiros NCL – uma variedade de entretenimento para crianças. Quer esteja de férias com crianças pequenas, crianças da escola primária ou adolescentes rebeldes, o navio tem tudo para tornar a sua estadia o mais divertida e interessante possível. Clubes infantis por idade, atividades educativas, de desenvolvimento e criativas, enormes piscinas e toboáguas, jogos interativos e muito mais.















Graças a isto, os pais já não precisam de se preocupar em organizar as refeições ou a diversão durante o dia e desfrutar das férias ao seu ritmo: com uma refeição gourmet num dos luxuosos restaurantes, no spa ou na esplanada com vistas deslumbrantes sobre o mar. . Em cada um dos 400 portos de destino NCL Você também encontrará experiências únicas para toda a família: passeios educativos, excursões familiares inesquecíveis, praias de areia branca e águas azul-turquesa…







































Onde você pode ir nesta Páscoa com a Norwegian Cruise Line?

Um cruzeiro de 12 noites no Norwegian Dawn no Mediterrâneo (Itália, Grécia e Croácia) de 10 a 22 de abril de 2025. As cabines com vista para o mar custam US$ 1.589 por pessoa e as cabines com varanda custam US$ 2.269 por pessoa.

Cruzeiro de 9 noites no Norwegian Breakaway no Mediterrâneo (Itália, França e Espanha) de 16 a 25 de abril de 2025. Cabine com vista por US$ 1.419 ou cabine com varanda por US$ 1.619 por pessoa.

Cruzeiro de 10 noites no Norwegian Star na Europa (Portugal, Espanha, Reino Unido, Marrocos, Ilhas Canárias, Madeira) de 11 a 21 de abril de 2025. Cabine com Vista – $ 1.579 ou Cabine com Varanda por $ 2.269 por pessoa.