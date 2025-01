Cuba saúda a decisão dos EUA de retirar o país da lista de patrocinadores do terrorismo

“Esta decisão é correta e está em linha com as persistentes e fortes demandas do governo e do povo de Cuba”, afirma o documento.

Note-se que Havana levantou repetidamente esta questão durante as negociações bilaterais.

A exclusão de Cuba desta lista contribuirá para o desenvolvimento do país. Ao mesmo tempo, o Departamento de Estado enfatizou que Washington continua a manter um bloqueio económico à ilha, o que está a causar danos significativos a Cuba.

Anteriormente se soube da decisão do governo Joe Biden de retirar Cuba da lista de países que os Estados Unidos consideram apoiar o terrorismo. Deve-se notar que Havana foi incluída nesta lista no governo de Donald Trump, que em breve voltará a liderar os Estados Unidos.