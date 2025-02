“Cuide das suas pernas dos obstáculos em todos os lugares”, diz o ministro da Defesa Rajnath Singh para Siddaramaiah

O Ministro da Defesa da União, Rajnath Singh, ao ir para a sessão de abertura da Cúpula de Investir Karnataka-2025 na terça-feira (11 de fevereiro), mostrou sua ingenuidade política comentando a recente lesão do joelho do ministro de Karnatak trazendo algum humor para o evento.

“Quando cheguei a Bangalore no sábado, conheci a lesão do primeiro -ministro Siddaramaiah. É bom vê -lo aqui e indica que está se recuperando rapidamente “, disse Singh, e acrescentou de maneira saudável:” Na política, manter as pernas seguras é muito importante e você deve estar muito consciente, porque encontrará blocos de obstáculos em todos os lugares. “

O ministro da Defesa elogiou a visão política de Siddaramaiah, observando que o primeiro -ministro havia navegado com sucesso vários desafios ao longo de sua carreira. Ele também elogiou a estadia de Siddaramaiah para convidá -lo para o evento, apesar de suas diferenças políticas.

“Pertencemos a diferentes partidos e somos oponentes políticos. Seu gesto magnânimo mostra eloquentemente seu estadista. Isso levanta considerações limitadas sobre trabalhar juntos no espírito dos laços fraternos ”, disse Singh.

Ao se dirigir a investidores, Singh destacou o melhor clima comercial da Índia. “A Índia não apresenta mais aos investidores com burocracia; em vez disso, lançamos um tapete vermelho para eles”, disse ele.

Singh enfatizou a posição estratégica de Karnataka acessando os vários recursos da Índia, desde minerais em Chhattisgarh e Odisha até a força de trabalho hábil da UP e Bihar.

A cúpula de investimento marcou a primeira aparição pública de Siddaramaiah desde que ele foi hospitalizado por dor no joelho no sábado. Segundo os relatos, ele sofreu um acidente em casa, o que foi aconselhado a descansar a cama por alguns dias.

O ministro principal enfrentou recentemente desafios políticos, incluindo acusações sobre as tarefas de sites mudos e especulações sobre uma possível reorganização do gabinete.