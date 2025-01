Cultura: apelo à associação arquitetônica de Agrigento, ‘vamos bloquear a máquina de lama na cidade’

Agrigento, 18 de janeiro. (Adnkronos) – “Vamos parar a máquina de lama na cidade de Agrigento e apoiar as instituições comprometidas com a abertura do ano em que a Cidade dos Templos é celebrada como a Capital Italiana da Cultura”. Este é o apelo da Ordem dos Arquitetos de Agrigento, à sociedade civil de Agrigento, no dia em que será inaugurada pelo Presidente da República, Sergio Mattarella. Agrigento Capital da Cultura “Embora não negue atrasos evidentes na organização – explica o Presidente da Ordem, Rino La Mendola – sentimos o dever de encorajar os delegados a organizar as atividades de Agrigento 2025 e esperamos que o habitual auto -escândalo mediático destrutivo, alimentado pela própria população de Agrigento, que ameaça humilhar, mais uma vez, a Cidade dos Templos e o seu excelente património cultural, artístico, emergências paisagísticas e ecológicas, a ponto de inspirarem a mão de um conhecido escritor que, referindo-se a Agrigento, espera até que ‘um pequeno bombardeio sísmico’ reconstrua e torne visível a paisagem”.