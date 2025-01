Cultura: Cerimônia de abertura do Agrigento Capitale hoje, espere Mattarella

Agrigento, 18 de janeiro. (Adnkronos) – Está tudo pronto para a cerimônia de abertura de Agrigento Capital da Cultura, que também será transmitida ao vivo pela Rai. A chegada do presidente da República, Sergio Mattarella, está prevista para a cidade. O evento será aberto com o hino nacional, interpretado pelo coro e orquestra de cordas do Conservatório Ribera “Arturo Toscanini”, dirigido pelo maestro Alberto Maniaci. Segue-se um monólogo de Gianfranco Jannuzzo, “Girgenti Amore mio”, uma actuação musical de Francesco Buzzurro, um discurso da presidente do Movimento Italiano de Bondade Natalia Re e uma leitura de Romina Caruana do texto “É só um jogo de almas”. Em seguida, às 11h30, Giacomo Minio, Presidente da Fundação Agrigento 2025, o Prefeito de Agrigento Franco Micciché, o Presidente da Região da Sicília Renato Schifani e o Ministro da Cultura Alessandro Giuli falarão no palco Pirandello. E o presidente Mattarella.