Cultura: Ex-prefeito Lampedusa, ‘ilha excluída de Agrigento Capitale por incompetência administrativa’

Agrigento, 18 de janeiro. (Adnkronos) – “Agrigento foi escolhida Capital da Cultura de Itália 2025, também porque Lampedusa desempenhou um papel decisivo no projecto original apresentado na altura da candidatura. No entanto, em todos estes meses, nunca se realizou nenhuma reunião e nenhuma iniciativa foi desencadeada para o envolvimento da ilha, no total desinteresse não só da capital, mas também do próprio conselho municipal de Lampedusa, que, provavelmente devido a a sua própria incapacidade, ignorou completa e culposamente o que, pelo menos no papel, poderia ter sido uma oportunidade para a promoção cultural e turística. Qual é o sentido de permanecer parte da província de Agrigento neste momento? Apresentarei uma moção à Câmara Municipal para solicitar a ativação de todas as iniciativas necessárias para que a nossa ilha se torne o 83º município da província de Palermo.” Totò Martello, líder do grupo do Partido Democrático no município de Lampedusa e Linosa, disse isso.

“Apelo também ao Presidente da República Sergio Mattarella – acrescenta Martello – para que avalie esta situação com a máxima atenção. Senhor Presidente, podemos ser a ‘Capital Cultural’, mas em Lampedusa as pessoas têm de esperar meses por uma visita especializada, e na província de Agrigento ainda temos torneiras secas e água nas banheiras.”