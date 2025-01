Cultura: Schifani, ‘capital de Agrigento, grande oportunidade para relançar e resgatar a cidade’

Agrigento, 18 de janeiro. (Adnkronos) – “O que se comemora hoje é uma grande oportunidade para todos os italianos, não só para o relançamento e redenção de Agrigento, e de toda a Sicília, que sofreu e superou estereótipos a nível internacional, e que foi resolvido em parte de significativas dificuldades sociais, hoje, diante deste evocativo “mar africano, imenso e ciumento”, inicia um novo caminho que será entrecortado por oportunidades a aproveitar, por sonhos zelosos a transformar. em novas iniciativas culturais e empresariais, apoiadas no compromisso com conquistas concretas”. O Presidente da Região da Sicília, Renato Schifani, disse isso durante a cerimônia de abertura da Capital Agrigento da Cultura. “Esta cidade antiga, como toda a Sicília, é o berço da cultura, civilização, literatura e direito, embora, no meio das terríveis contradições das dificuldades económicas e da criminalidade mafiosa, existam os dois anjos negros dos quais nos vamos libertando gradualmente com uma escolha do povo que foi estimulado pelo sacrifício de heróis que sacrificaram suas vidas, disse que nasceu na Sicília e que aqui “o homem nasce em uma ilha em uma ilha e assim permanece até a morte”.