Cúpula de ação da IA: PM Modi Delibera sobre a perda de empregos devido à IA; Alerta contra os DeepFakes | Notícias da Índia

O primeiro -ministro Narendra Modi foi à cúpula de ação da IA ​​na terça -feira no Grand Palais em Paris e solicitou a unidade entre as partes interessadas. Deve haver unidade na visão e no objetivo das partes interessadas, disse o primeiro -ministro Modi, ao mesmo tempo em que recebemos a decisão de estabelecer a Fundação AI no Conselho de AI sustentável. O primeiro -ministro Modi também disse que a Índia ficaria encantada em organizar a próxima cúpula de ação da IA.

O primeiro -ministro Narendra Modi também destacou o risco potencial de inteligência artificial, como defeitos profundos e desinformação e instou os líderes mundiais a democratizar a tecnologia e re -qualificar as pessoas. Ao ir para a cúpula de IA em Paris na terça -feira, o primeiro -ministro Modi enfatizou que a tecnologia deve estar enraizada no ecossistema local e deve melhorar a confiança e a transparência, o que os torna mais focados nas pessoas para abordar preocupações relacionadas com a segurança cibernética.

Falando sobre as perdas de emprego devido ao crescente uso da IA, o primeiro-ministro pediu que a qualificação e as re-habilidades das pessoas sejam necessárias para resolver esses problemas. “A perda de empregos é a interrupção mais temida da IA, mas a história mostrou que o trabalho não desaparece devido à tecnologia, apenas suas mudanças na natureza. Precisamos investir em habilidade e qualificar nosso pessoal novamente para um futuro promovido pela IA”, PM Modi disse.

O primeiro -ministro Narendra Modi também compartilhou que a Índia está construindo seu próprio modelo de idioma grande. O primeiro-ministro Modi disse que o modelo exclusivo de parceria público-privada está disponível para novas empresas indianas a um custo acessível. “A Índia está construindo seu próprio modelo de idioma grande, levando em consideração nossa diversidade. Também temos um modelo de associação público-privada exclusiva para recursos de grupo, como o poder de cálculo. Está disponível para nossas novas empresas e pesquisadores a um custo acessível. A Índia está na lista Compartilhar sua experiência e experiência para garantir que o futuro da IA ​​seja para o bem e para todos “, disse o primeiro -ministro.

Enfatizando que a Índia está no início da idade da IA, o primeiro -ministro Modi disse que as máquinas nunca podem dominar os seres humanos. “Estamos no início da era da IA ​​que moldará o curso da humanidade. Algumas pessoas se importam que as máquinas se tornem superiores em inteligência para os seres humanos. Mas ninguém tem a chave para o nosso futuro coletivo e um destino compartilhado que não Seja nós.

O primeiro -ministro disse que a Índia construiu uma infraestrutura pública digital é aberta e acessível a todos.