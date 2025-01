"Curso de bengali para crianças italianas". Mestre, tempestade explode na escola: "Coerção"

Um curso de Língua bengali para crianças que frequentam o Instituto Giulio Cesare em Mestre. Essa é a ideia que tem ganhado aceitação dentro da escola para promover a integração. Um passo inverso em relação ao que a lógica ditaria. Não o italiano ensinado ao bengali, mas vice-versa. A escolha da instituição, contada por Revistainevitavelmente gerou muita controvérsia.

E ela interveio neste momento Anna CisintMembro da Lega: “A escolha do curso de língua bengali, adoptado pela escola Giulio Cesare em Mestre, é mais um erro daqueles que acreditam que a assimilação das novas gerações de crianças imigrantes vem da subjugação da nossa cultura e não da seu estudo e de seu conhecimento. É essencial que estas crianças aprendam o italiano, as nossas tradições e também a língua local, património histórico e identitário fundamental para uma região como o Véneto e Veneza. linguagem, muitas vezes o único falado pelos pais, mas ser capaz de integrar-se imediatamente na Itália e na sua cidade, compreendendo que a língua, a história e as raízes são o primeiro passo para se tornarem cidadãos italianos conscientes. Os danos da falta de integração estão diante dos nossos olhos todos os dias, cada vez mais, assim como o fracasso do multiculturalismo sem regras. Esta espiral autodestrutiva deve ser travada, reiterando que a plena cidadania advém da aceitação das nossas tradições e costumes”, afirmou o representante da Liga do Norte. O caso não está de forma alguma encerrado.