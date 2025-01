O custo económico da actual guerra de Israel guerra em Gaza atingiu aproximadamente 250 mil milhões de shekels (67,57 mil milhões de dólares) até ao final de 2024, de acordo com um relatório.

Jornal de negócios israelense Calcalista divulgou na sexta-feira o número que reflete as estimativas do Banco de Israel e inclui despesas militares diretas, despesas civis e perdas de receitas, mas não a extensão total das repercussões financeiras.

O relatório descreveu os custos como um “carga pesada” e criticou o “fracasso” do esforço de guerra, destacando a necessidade de aumentos substanciais no orçamento de defesa de Israel durante a próxima década.

A tensão orçamental provocou debates dentro Israelparticularmente na reafetação de receitas provenientes dos recursos de gás natural no Mediterrâneo, que foram originalmente destinadas aos cuidados de saúde e à educação, mas agora parecem estar reservadas para despesas de defesa.

O relatório também menciona uma recomendação recente do Comitê Nagelque sugeriu um adicional de 275 mil milhões de NIS (74 mil milhões de dólares) para a defesa durante a próxima década, com aumentos anuais de 27,5 mil milhões de NIS (7 mil milhões de dólares).

O comitê propôs fortalecer a estratégia multifacetada de Israel defesa aérea sistemas, incluindo o Iron Dome e sistemas laser recentemente operacionais, bem como fortalecer a fronteira do Vale do Jordão com uma barreira fortemente protegida.

Os militares israelitas mataram mais de 46.000 pessoas, a maioria mulheres e crianças, em Gaza desde um ataque transfronteiriço do Hamas em 7 de Outubro de 2023. A ofensiva deixou o enclave em ruínas e o risco de fome é generalizado.