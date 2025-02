Cybertrucks blindados? X User aponta para o contrato do governo para Elon Musk Tesla, os usuários da Internet dizem que ‘Waste Dogs nix, conflito …’

Um investidor da Tesla na plataforma de mídia social Elon Musk (anteriormente conhecida como Twitter) indicou que a empresa automotiva do bilionário elevou um contrato governamental de US $ 400 milhões para veículos blindados.

Em uma publicação sobre X, no início de 13 de fevereiro, Sawyer Merritt (que afirma ser um investidor da Tesla em seu perfil X), escreveu: “Notícias: o governo dos Estados Unidos atualmente planeja conceder @tesla um contrato de $ 400 milhões para comprar teslas blindadas “(sic)

“O mais recente prognóstico da aquisição do Departamento de Estado, atualizado em dezembro de 2024, nomeia Tesla como o destinatário do maior contrato projetado. A data prevista para o prêmio é 30/09/2025, com uma duração do contrato de 5 anos ”, acrescentou Merritt.

Contrato do governo dos EUA para Teslas blindado? De acordo com o vínculo de alta do Escritório de Uso Comercial Pequeno e Desaparecido em Aquisições, a Lei exige que as agências compilem e tornem as projeções disponíveis de contratação de oportunidades que pequenas e pequenas empresas possam realizar empresas “.

Ele acrescentou um comunicado no site: “Esse prognóstico em todo o Departamento de Oportunidades de Contrato se expande para os esforços individuais já implementados no Departamento de Estado que visam melhorar a concorrência na contratação. O prognóstico consolida as primeiras aquisições em várias atividades de aquisição do Departamento de Estado “.

Em particular, as previsões do contrato são atualizadas anualmente, no primeiro trimestre do ano fiscal. Merritt disse que as atualizações da Tesla foram feitas pela última vez em dezembro de 2024.

Os usuários da Internet reagem com sarcasmo, peça ao DOGE para cortar ‘despesas desnecessárias’ Desde Elon Musk, chefe de Tesla, SpaceX e X, e o chefe do departamento de eficiência do governo de Donald Trump (Doge), disseram que os cortes radicais do governo refletem a vontade do povo e são a “importante reforma do governo” que “pessoas Want, “os usuários das redes sociais solicitaram um resultado semelhante para a aquisição informada do Cybertruck.

Um usuário disse: “Provavelmente é um bom uso do governo. Fundos, mas a óptica de Elon entra basicamente no governo e corta o assistente das pessoas mais pobres do mundo e depois obtém um contrato de caminhão com dificuldade em vender é merda ”(sic)

Outro era mais sarcástico: “Você pensaria que este é o pix

Um usuário apontou o conflito de interesses, dizendo: “Olha, é por isso que estou falando! A corrupção é a única coisa * que acontecerá no ano com bilionários no governo. Elon literalmente negociou o governo para dar a ele 400 milhões de dólares, aproveitando sua posição no governo. Isso é loucura! “(sic)

E outro disse: “Se isso não for considerado em conflito de interesses, bem como no comércio interno, já que Elon provavelmente verá um aumento nos preços das ações como resultado disso e pode empurrar seu próprio produto para o governo” (sic)

Outros eram mais difíceis em suas opiniões. Um deles disse: “Oh, é claro, o mfer que é pirata os computadores do governo com um bando alegre de incels obtém meio bilhão de dinheiro fiscal por alguma merda que ninguém precisa”. (sic)

“Fico feliz por ter cortado esse desconforto de câncer ou esse dinheiro para impedir a propagação da AIDS. MFERS Twisted.

Havia também as acusações de “Presidente Musk”, e uma disse: “Musk fez um investimento sólido na compra de uma presidência” (sic) e outro acrescentando: “Vamos, meninos! Isso é apenas uma coincidência, literalmente nada para Veja com a recente influência política de Elon.