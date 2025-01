Da areia influenciada na região de Krasnodar, foi transportada para a região de Rostov

A areia contaminada por óleo combustível do território de Krasnodar foi transportada para a região de Rostov. Esperava -se que os produtos petrolíferos fossem eliminados em um aterro particular em Semikarakorsk.

Anteriormente, foi relatado que a Southern City Company havia assinado um acordo com as situações do Ministério de Emergência do Território Krasnodar. A areia contendo óleo combustível foi transportada por caminhão para a região de doação, onde deveria ser eliminada. Vários carros chegaram ao seu destino, após o qual o acesso à descarga foi fechado. A polícia estará estacionada perto do estabelecimento.

– Vamos decidir o que fazer de areia já entregue. As medidas operacionais para impedir a poluição ambiental já estão tomadas “, disse o diretor interino. Governador da região de Rostov Yuri Slyusar. – Os inspetores do escritório do promotor ambiental, Rospotrebnadzor e nosso Ministério da Natureza trabalharão regularmente no aterro, o que inspecionará o local para verificar a conformidade com os requisitos de armazenamento do DSMS.

O governador observou que a questão da entrega de areia contaminada a um local despreparado não havia sido acordado com as autoridades regionais.

A difícil situação ambiental na costa do Mar Negro é devido ao naufrágio de dois navios -tanque de petróleo. O acidente ocorreu em 15 de dezembro de 2024 durante uma tempestade, quando a carga de carga Volgoneft-212 quebrou e afundou, causando a rejeição de hidrocarbonetos à costa a dezenas de quilômetros.