Da Associação Estratégica ao Acordo Comercial: Principais Resultados da Reunião da Índia-Qatar | Notícias da Índia

Amir do Estado do Catar, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani concluiu com sucesso sua visita de alto nível do estado à Índia por convite do primeiro-ministro Narendra Modi. Em sua segunda visita à Índia, o Catar Amir foi acompanhado por uma delegação de alto nível que inclui ministros, funcionários e líderes empresariais.

O primeiro -ministro Narendra Modi conduziu conversas bilaterais com o Catar Amir na Hyderabad House na terça -feira e os dois países concordaram em vários acordos. “Ambos os líderes expressaram o desejo de expandir e aprofundar ainda mais a relação multifacetada entre os dois países. Nesse contexto, expressaram felicidade na assinatura do” acordo sobre o estabelecimento da associação estratégica bilateral “entre os dois partidos”, disse o Ministério de Relações Exteriores da Índia.

Aqui estão alguns acordos/acordos importantes feitos entre as duas nações:

Acordo de Associação Estratégica



1. Elevação da relação bilateral da Índia-Qatar com a Associação Estratégica

Mecanismos bilaterais



2. Duas comissões ministeriais conjuntas no nível de ministros e ministros de estrangeiros de comércio e indústria

Comércio e investimento



3. O lado do Catar está explorando oportunidades para aumentar os investimentos na Índia em infraestrutura, tecnologia, fabricação, segurança alimentar, logística, hospitalidade e áreas de interesse mútuo. Nesse sentido, o Catar prometeu investir 10 bilhões na Índia.

4. Decisão da Autoridade de Investimento do Catar (QIA) de abrir um escritório na Índia.

5. Ambas as partes estabelecem o objetivo no comércio bilateral duplo até 2030.

6. Ambas as partes concordaram em explorar um acordo de livre comércio da Índia-Qatar

7. Operacionalização da UPI da Índia no ponto de venda do Banco Nacional do Catar (QNB) no Catar.

8. Expansão da presença do Banco Nacional do Catar na Índia, estabelecendo um escritório na cidade como um presente.

Associação de Energia



9. Parceria de energia Índia-Qatar, mesmo através de investimentos comerciais e mútuos.

Outros



10. Extensão da instalação do visto indiano para cidadãos do Catar.

11. A Índia e o Catar concordaram em comemorar o ano de cultura, amizade e esportes em um futuro próximo.

Lista de acordos/mous



12. Acordo sobre o estabelecimento de uma associação estratégica bilateral.

13. Acordo revisado para evitar impostos duplos e a prevenção da sonegação de impostos em relação ao imposto de renda.

14. MOU SOBRE COOPERAÇÃO FINANCEIRA E ECONCIAL ENTRE O Ministério das Finanças, o Governo da Índia e o Ministério das Finanças, Governo do Estado do Catar.

15. MOU para cooperação no campo da juventude e esportes entre o Ministério da Juventude e Assuntos Esportivos, Governo da Índia e o Ministério dos Esportes e Juventude, Governo do Estado do Catar.

16. MOU para cooperação no campo de documentos e arquivos entre os Arquivos Nacionais da Índia, o governo da Índia e os Arquivos Nacionais do Catar, Governo do Estado do Catar.

17. MOU para cooperação entre a Invest India e o Invest Catar.

18. MOU entre a Confederação da Indústria Indiana e a Associação de Empreendedores do Catar.