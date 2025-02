Da estampa de animais a bolinhas, essas são as tendências impressas para dominar nossas coleções de calçados este ano

Todos nós podemos apreciar o poder de um novo par de sapatos quando se trata de atualizar nossos armários. Uma roupa que trouxemos no ensaio e que começamos a ficar entediados pode parecer outra coisa se cortá -lo com novos balés, saltos, botas ou treinadores – tudo o que você escolher. E não se torna muito mais divertido ou refrescante do que as tendências impressas.

Há algo intrinsecamente ousado em uma impressão em um sapato, mas com a variedade disponível agora, eles também podem ser sutis e discretos, se é isso que você preferir. Seja uma impressão clássica do leopardo, um monograma de bloco ou uma ervilha nostálgica, existem muitas opções de impressão para manter todos interessados ​​este ano. Se você não se aventurar no mundo dos sapatos impressos, as concepções atualmente preencem os sites de nossas marcas favoritas poderão mudar de idéia. Passei muito tempo olhando para os sapatos impressos no mercado agora e descobri seis estilos que serão grande Este ano.

Continue lendo para descobrir quais tendências impressas com kits impressos que você pode esperar mais em 2025, bem como meus pares favoritos para ajudá -lo a beijá -los.

6 tendências com estampa de sapato para tomar nota de 2025

1. Impressão de cobra

Notas de estilo: A Snake Print não é uma tendência nova, mas é a favorita das casas de apostas para ser uma das tendências de impressão mais populares do ano. Eu gosto de como Leia Sfez Associa essas botas com uma altura do joelho com estampa de cobra com uma jaqueta hemmática (foto acima), que atrai perfeitamente os olhos para as botas.

Compre a tendência:

Design ASOS Botas de gatinho de couro premium de Cleo Eu os desenharia com vestidos e saias midi.

Cos Cobra em balé de couro

Aquazzura Montmartre 50 botas de bico em efeito de couro serpente Eu amo um calcanhar de gatinho fino.

Assobiar Bomba de balé de cobra de gelo cinza Cilou Se você é uma espécie de mulher de balé (eu também), essa é a minha primeira escolha para a tendência de imprimir a cobra.

2. Impressão de vaca

Notas de estilo: Cow sempre foi uma das impressões de animais mais subestimadas na minha opinião, mas parece que 2025 será o ano dos sapatos de tampa de vaca (Yay!). Adoro a maneira como essa impressão pode ser marrom e branca ou preta e branca – pontos extras para versatilidade.

Compre a tendência:

Dr. Martens Adrian Snaffle Hair-On Cow Print em camurça A combinação de cores marrons e creme de Pacan faz maravilhas.

Zara Salto de couro e couro em couro e pele de ovelha Deslizar nesses e toda a sua aparência se sentirá transformada.

E outras histórias Mocassins de impressão de vaca Um par mais inteligente e mais delicado de mocassins impressos de vaca.

Massimo Dutti Furse Ballet to Animal Print com loop

3. Impressão de Leopard

Notas de estilo: Sim, há um tema aqui! Os sapatos de estampa de leopardo foram uma das maiores tendências de 2024 e não vão a lugar nenhum este ano. Eles acrescentam instantaneamente interesse visual a uma aparência, seja estilizada com jeans e uma blusa descontraída, ou um vestido de noite totalmente preto. Para uma impressão tão ousada, eles são surpreendentemente versáteis.

Compre a tendência:

Gianvito Rossi Carla Leopard impressa em camurça Mary Jane Ballet Flats Se você quiser, pegue -os – eles vendem rapidamente.

Sézane Treinadores maël em leopardo Os treinadores de impressão de leopardo mais elegantes que eu já vi.

H&M Mocassins de couro borrado Os detalhes das tensões tornam esses detalhes mais caros do que são.

Veludo da hortelã Bota de tornozelo texturizado em leopardo leopardo leopardo As botas de salto são obrigatórias o ano todo para mim, então esse par de estampas de leopardo parece uma maneira ideal de refrescar as coisas.

4. Impressão do monograma

Notas de estilo: Você provavelmente já viu a impressão do monograma viral da Gucci em seus fluxos em 2024, e acontece que há muito mais de onde vem. Obviamente, a Gucci é o iniciador, mas você pode esperar ver concepções de monogramas variáveis ​​de muitas de suas marcas favoritas este ano. Um logotipo óbvio é uma maneira um pouco mais sutil de aceitar essa tendência.

Compre a tendência:

Gucci Balé de cavalos Este é o equilíbrio perfeito de clássico e tendência.

Dolce & Gabbana Aria impresso em camurça e tênis da rede de couro Beije a tendência em sua forma mais relaxada com esses treinadores de solo de logotipo.

Prada Sandálias de tecido bordadas Uma abordagem mais refinada para a tendência. Eu os imagino com um vestido preto apertado ou saia do meio -dia.

5. Impressão de Pooh

Notas de estilo: Há algo completamente nostálgico em uma impressão de ervilha, por isso estou muito satisfeito ao ver tantas variações de sapatos de bolinhas que inundam o mercado este ano. De calcanhares a calcanhares, há muitas maneiras de abraçar essa impressão inspirada na década de 1950.

Compre a tendência:

Manolo Blahnik Campari Grosgrain Trimd Flockd Mesh Ballet Flats em preto O corpo da malha e a impressão de ervilhas são um sonho (e eles também ficam em vermelho!).

Dolce e Gabbana Balé-apartamentos em polka-dot de odette de cetim A clássica ervilha em preto e branco combina perfeitamente com a silhueta Mary Jane.

Eu vou entender Bambinetta Dream Apartments

Supergas 2750 Polca Dots Black Trainers Eu os vejo com um par de jeans brancos clássicos e uma caxemira.

6. Classificação

Notas de estilo: Ok, então isso não é exatamente uma impressão, mas é definitivamente um estilo que veremos bastante Em 2025. Os sapatos frios estão por todo o momento, os designers de alta costura da rua principal e gostamos da variedade de opções disponíveis.

Compre a tendência:

H&M Bombas de balé de Mary Jane A H&M sempre tem muitos sapatos chiques em sua nova página.

Alaïa Pratos de balé de couro inclinado de cristal Eles também vêm em branco e não posso decidir qual eu prefiro.

E outras histórias Mulas de couro zumbido Eu amo o jeito que eles têm ouro E Estágio de veado.