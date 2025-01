Da proibição do TikTok ao cessar-fogo no Oriente Médio: o que Donald Trump disse em seu último comício antes de se tornar o 47º presidente dos Estados Unidos

O presidente eleito, Donald Trump, dirigiu-se a milhares de apoiantes na Capitol One Arena, em Washington, DC, no dia 19 de janeiro, um dia antes da sua tomada de posse oficial como 47º presidente dos Estados Unidos da América.

Trump falou sobre o cessar-fogo no Oriente Médio, a proibição do TikTok, as ações que propôs em seu primeiro dia após assumir o cargo e seus planos de visitar Los Angeles devastada pelo incêndio esta semana.

“Quando o sol se pôr amanhã, a invasão do nosso país terá terminado”, disse Trump no seu discurso no “Make America Great Again Victory Rally” na noite de domingo.

Trump, de 78 anos, será formalmente empossado como 47º presidente dos Estados Unidos na segunda-feira, 20 de janeiro. Trump, que venceu as eleições presidenciais dos EUA em novembro ao derrotar a democrata Kamala Harris, sucederá ao atual presidente Joe Biden.

O presidente eleito disse que imporia limites à imigração no seu primeiro dia no cargo, prometendo cumprir rapidamente a promessa central da sua campanha presidencial, informou a agência de notícias Reuters. Ele repetiu a sua promessa de campanha de lançar o maior esforço de deportação da história dos EUA, que expulsaria milhões de imigrantes.

“Este é o maior movimento político da história americana e, há 75 dias, alcançamos a vitória política mais épica que nosso país já viu. A partir de amanhã, agirei com velocidade de força histórica e resolverei todas as crises que nosso país enfrenta”. Trump disse.

Ao assumir o cargo na segunda-feira, Trump disse que perdoaria muitas das mais de 1.500 pessoas condenadas ou acusadas em conexão com a invasão do Capitólio dos EUA por uma multidão enfurecida de seus apoiadores após seu discurso em Washington DC em 6 de janeiro de 2021. Trump perdeu a eleição presidencial para Joe Biden em novembro de 2020.

Aqui está o que Trump disse antes de sua posse oficial na segunda-feira:

Encomendas do primeiro dia: O novo presidente falou sobre seu plano de impulsionar agressivamente as ações executivas que planeja assinar no primeiro dia de seu segundo mandato. “Todas as ordens executivas tolas e abrangentes da administração Biden serão revogadas poucas horas depois de ele tomar posse”, disse Trump, de acordo com a CNN.

No Tik Tok: Trump disse que o TikTok retornará depois que o aplicativo de mídia social for encerrado nos Estados Unidos, antes de uma proibição que entrará em vigor em 19 de janeiro: “A partir de hoje, o TikTok está de volta. “Francamente, não temos escolha, temos que salvá-lo”, disse Trump depois de prometer emitir uma ordem executiva após sua posse para atrasar a aplicação da lei de desinvestimento ou proibição do TikTok.

Cessar-fogo entre Israel e Hamas Acordo de cessar-fogo no Médio Oriente: Trump assumiu o crédito pelo acordo de cessar-fogo alcançado no início deste mês entre Israel e o Hamas para interromper temporariamente os combates e garantir a libertação dos reféns. “Esta semana alcançámos um acordo de cessar-fogo épico como o primeiro passo para uma paz duradoura no Médio Oriente. E este acordo só poderia ter acontecido como resultado da nossa vitória histórica em novembro”, disse Trump, segundo a CNN.

Quando o sol se pôr amanhã, a invasão do nosso país terá chegado ao fim.

Guerra Rússia-Ucrânia: Trump também prometeu acabar com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. “Vou acabar com a guerra na Ucrânia, acabar com o caos no Médio Oriente e evitar que a Terceira Guerra Mundial aconteça, e vocês não têm ideia de quão perto estamos”, disse ele.

Incêndios florestais em Los Angeles: O presidente eleito disse que queria enviar lembranças às pessoas afetadas pelos incêndios florestais que devastaram partes de Los Angeles. Trump também falou sobre seus planos de visitar a Califórnia esta semana. “Vou sair na sexta-feira para dar uma olhada e fazê-lo funcionar novamente”, disse ele.