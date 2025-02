Da repressão da imigração para o Canadá e AMP; Guerra do México: uma olhada nas duas primeiras semanas de Donald Trump no cargo

O presidente Donald Trump, em suas duas primeiras semanas no cargo, mudou -se rapidamente para remodelar a política dos Estados Unidos, assinando um número recorde de ordens e ações executivas destinadas a cumprir suas promessas de campanha. De restrições de imigração e reversões regulatórias a mudanças na política comercial e na contratação federal, Trump estabeleceu um tom agressivo para a administração. Sua rajada de diretrizes apontou uma pausa das políticas passadas e enfatizou seu compromisso com uma agenda populista, “America First”.

Aqui está um detalhamento detalhado das diretivas e realizações de Trump de suas duas primeiras semanas no cargo. Primeiras duas semanas de Trump: um grande número de ações executivas Reversão dos direitos LGBTQ (20 de janeiro) Em 20 de janeiro, o presidente Donald Trump emitiu várias ordens executivas revogando a igualdade LGBTQ e emitiu novas diretrizes que limitam o reconhecimento de gênero apenas para homens e mulheres. Essas ações marcaram uma ruptura definitiva do que Trump descreveu como uma cultura “despertada”. As novas ordens exigem que todas as agências governamentais dos Estados Unidos reconheçam apenas dois gêneros, maus e mulheres, em passaportes, vistos, cartões de entrada globais e todas as outras formas e documentos oficiais. Os programas e comunicações federais agora devem aderir a essa definição. As ordens executivas de Trump exigem que todos os direitos civis federais e leis trabalhistas sejam interpretados com o entendimento de que “sexo” não inclui o conceito de “identidade de gênero”. Essa mudança afeta as proteções do local de trabalho e políticas anti -discriminatórias em vários setores.

O governo também dissolveu o Conselho de Políticas de Gênero da Casa Branca e revogou as diretrizes do Departamento de Educação do Título IX, que anteriormente aconselhou as escolas sobre o apoio e proteção das pessoas LGBTQ, particularmente estudantes trans.

Uma ordem executiva separada exige que as agências federais eliminem opções de identidade de gênero além de homens e mulheres. Isso elimina efetivamente a opção “X” disponível anteriormente em aplicativos de passaporte.

O governo declarou que todas as políticas do idioma e do governo devem refletir a terminologia “clara e precisa”, reconhecendo que “as mulheres são biologicamente mulheres e homens são biologicamente homens”.

Tarifas sobre parceiros de negócios principais (20 de janeiro) Trump impôs ou ameaçou novas tarifas no Canadá, México e China, implementando um dever de 10% nas importações chinesas e uma tarifa de 25% nos bens canadenses e mexicanos. Enquanto as importações de energia do Canadá enfrentavam um imposto de 10%. As negociações levaram a uma detenção temporária das tarifas, já que o México e o Canadá concordaram em cooperar na segurança nas fronteiras e no tráfico de drogas.

Perdones em massa para Rairators de 6 de janeiro (22 de janeiro) Trump concedeu clemência a mais de 1.500 pessoas envolvidas no ataque do Capitólio de 6 de janeiro de 2021, incluindo as condenadas por crimes graves. A medida causou fortes críticas, uma vez que muitos dos perdoados foram condenados por agredir os agentes da lei.

A Colômbia volta aos voos de deportação (27 de janeiro) Após as ameaças de tarifas comerciais de Trump, a Colômbia concordou em retomar a aceitação de imigrantes deportados dos Estados Unidos. O presidente Gustavo Petro revogou sua decisão anterior de bloquear vôos de deportação nos Estados Unidos, pedindo aos migrantes que voltem para casa e ofereçam ajuda financeira para sua reintegração.

Pressões dos Estados Unidos sobre a influência da China (2 de fevereiro) O secretário de Estado, Marco Rubio, alertou o presidente de Panamano, José Raúl Mulino, para reduzir a influência chinesa no canal do Panamá ou enfrentar represálias dos Estados Unidos. Mais tarde, Trump anunciou que o Panamá havia aceitado alguns termos, embora Mulino negasse qualquer ameaça imediata às relações entre os Estados Unidos e o Panamá.

Objetivo em 6 de janeiro, promotores e agentes do FBI (1 de fevereiro) O governo Trump rejeitou os promotores que lidaram com os casos de 6 de janeiro e procuraram eliminar os funcionários do FBI envolvidos nas investigações. O Departamento de Justiça o chamou de esforço para eliminar o “pessoal subversivo”, enquanto os críticos o viam como uma tentativa de remodelar a polícia federal em favor de Trump.

Venezuela lança os americanos detidos (1 de fevereiro) Em um movimento surpreendente, a Venezuela lançou seis americanos detidos após uma visita do enviado de Trump, Richard Grenelll. A visita marcou uma mudança nas relações entre os Estados Unidos e a Venezuela. O presidente da Venezuela também concordou em aceitar imigrantes venezuelanos sem documentos deportados pelos Estados Unidos.

A deportação de migrantes indianos começa (3 de fevereiro) Os Estados Unidos deportaram muitos migrantes indianos sem documentos como parte da aplicação intensificada da imigração de Trump. Seu governo ameaçou ações comerciais contra nações que se recusaram a aceitar os deportados.

Desmontagem de programas de diversidade e inclusão (20 de janeiro a 3 de fevereiro) Trump ordenou a eliminação de iniciativas de diversidade, equidade e inclusão (DEI) em agências federais e parceiros do setor privado. Seu governo foi para programas de diversidade corporativa e sem fins lucrativos, considerando injustos e desperdiçados.

Ajuda no exterior e na USAID Review (20 de janeiro a 3 de fevereiro) Trump congelou a assistência estrangeira por 90 dias, citando preocupações sobre o “despertar”. Os trabalhadores da USAID estavam trancados na sede, e o secretário de Estado Marco Rubio foi nomeado chefe de ação. Elon Musk teve a tarefa de supervisionar os cortes de despesas do governo, com a USAID potencialmente se fundindo no Departamento de Estado.

El Salvador se oferece para levar migrantes ilegais (3 de fevereiro) O presidente Nayib Bukele, de El Salvador, concordou em aceitar os deportados dos Estados Unidos, incluindo criminosos condenados, em troca de compensação financeira. O acordo sem precedentes permite que os Estados Unidos terceirem parte de seu sistema penitenciário a El Salvador.

