Da tela à vida: quanto custam os apartamentos dos personagens do cinema em São Petersburgo e Yaroslavl

Os analistas do Level Group estudaram as histórias de personagens populares de filmes, compararam os locais de residência dos personagens mostrados nos filmes com apartamentos reais nas cidades onde foram filmados e sugeriram quais alternativas os construtores modernos lhes ofereceriam.

Capital Norte

Ao lado de Moscou, os endereços de cinema mais populares estão em São Petersburgo (na época soviética – Leningrado).

No filme “Maratona de Outono”, o tradutor Buzykin, interpretado por Oleg Basilashvili, mora, segundo plano do diretor, na Ilha Vasilyevsky, na rua Korablestroiteley. Mais precisamente, na casa número 23, é do seu arco que correm com o professor dinamarquês Hansen. No prédio onde morava o herói, atualmente não há apartamentos à venda; nos prédios vizinhos existem apartamentos de um quarto com área de 36 a 40 metros quadrados. m custam de 8 a 9 milhões de rublos, apartamentos de dois quartos com área de cerca de 50 m² – de 11 milhões de rublos. O local é muito frequentado e não fica longe do metrô – aliás, a estação Primorskaya foi inaugurada exatamente em 1979, quando o filme foi lançado. Esta casa estava localizada quase na extremidade da ilha, mas extensas áreas aluviais surgiram agora atrás da Rua dos Construtores Navais. É aqui que todos os novos edifícios da Ilha Vasilievsky são construídos. Agora você pode comprar um apartamento de um quarto aqui por 7,5 milhões de rublos, um apartamento de dois quartos por 14 milhões de rublos.

Mas o apartamento comunitário onde mora a amante de Buzykin, Alla, está localizado no “triângulo dourado” – na casa na Nevsky Prospekt, 18, na esquina da Moika Embankment. Existem agora dois apartamentos à venda neste edifício: um apartamento de três rublos, semelhante a um antigo apartamento comunitário, por 25,6 milhões de rublos, e um apartamento de dois quartos com reforma moderna por 45 milhões de rublos. A superfície dos dois apartamentos é de aproximadamente 80 m². senhor. É claro que não há novos edifícios nesta área e eles não são esperados.

Não muito longe dali – no Moika Embankment, 1 no apartamento 8, segundo o enredo do filme “Irmão”, vivia o herói de Viktor Sukhorukov. Agora nesta casa está à venda um apartamento com área de 150 m². m, transformado num mini-hotel com 7 quartos com uma pequena cozinha. Uma parte significativa da ação do filme “Irmão” se passa na Ilha Vasilyevsky, não muito longe dos locais onde Buzykin e Hansen correram no final dos anos 70. As paisagens também são bastante reconhecíveis.

Se pegarmos um filme ainda mais moderno – por exemplo, “Peter FM”, lançado em 2006 (uau, e já se passaram quase 20 anos), então a casa no 159 Fontanka Embankment ficou famosa lá. É também um centro, mas não a mesma elite dos endereços anteriores. Não há mais apartamentos à venda neste prédio, mas no prédio vizinho você pode comprar um apartamento de um quarto com área de 23,8 metros quadrados. m por 7,8 milhões de rublos ou um apartamento de três quartos com área de 89,3 m². m – por 39 milhões de rublos. Os novos edifícios no centro mais próximos deste endereço foram construídos às margens do Canal Obvodny e custam 12 milhões para um estúdio de 25 metros quadrados. m até 56 milhões de rublos por uma nota de três rublos com uma área de cerca de 100 metros quadrados. senhor. É engraçado que na delegacia, para onde é trazido um dos personagens do filme, Maxim, se ouve no alto-falante o endereço “Rua dos Construtores 3, prédio 25, apartamento 12”. Esta é uma referência direta ao filme “A Ironia do Destino ou Aproveite seu Banho!” », onde o principal conflito está precisamente ligado aos apartamentos. A principal ironia é que tal endereço não existe em São Petersburgo.

Não apenas letras maiúsculas

Os filmes se passam em outras partes do país, mas de forma que você possa ver detalhadamente uma casa ou apartamento – os filmes raramente são filmados.

Por exemplo, o personagem principal do filme “Afonya” – o encanador Afanasy Borshchev – não mora em algum lugar, mas em Iaroslavlna casa nº 59 da Avenida Dzerzhinsky. Este é um edifício padrão de cinco andares construído em 1973. Atualmente não há anúncios de venda de apartamentos neste prédio, mas em propriedades semelhantes próximas você pode comprar um apartamento inteiro por 2,5-3 milhões de rublos. Por esse dinheiro você terá 30 m². m de área total, incluindo cozinha de 5,5 m². senhor. Novos edifícios no distrito de Dzerzhinsky, também conhecido como Old Bragino, são mais caros – de 3,2 a 5 milhões de rublos. Porém, lá a área também é maior – cerca de 40 a 45 m2.

Os heróis do filme “Amor e Pombas” – a família Kuzyakin – moravam em uma casa comum em Medvezhyegorsk, na rua Nizhnaya. Se você decidir se estabelecer nesta cidade da Carélia, a oferta de moradias aqui não é tão grande. Por exemplo, no mercado secundário você pode comprar um apartamento de um quarto por 2,3-2,5 milhões de rublos, um apartamento de dois quartos por 3-4 milhões de rublos e também apartamentos de 4 quartos por 5,5 milhões de rublos. Mas atualmente nenhum edifício novo na cidade está à venda.

Perm é outra cidade não capital capturada no cinema moderno. No filme “O geógrafo bebeu seu globo” não apenas aprendemos que “a felicidade está chegando”, mas também observamos a vida do herói Konstantin Khabensky, um professor Sluzhkin, que mora em uma típica área residencial. . No filme, ele mora no bairro de Novye Rechniki – na verdade seu nome é Vodniki, e as filmagens aconteceram lá, na rua. Dançarino. Já na mesma casa nº 31, em cuja varanda estava o herói, você pode comprar um apartamento de um cômodo com área de 34 metros quadrados. m por 3,1 milhões de rublos, no entanto, fica no primeiro andar, portanto não haverá tal vista. Na mesma casa você pode comprar um apartamento de três rublos com uma área de 67 metros quadrados por 5,2 milhões de rublos. m – mas do terceiro andar você também não consegue ver Kama. Existem muito poucos edifícios novos na área circundante – mais precisamente, um edifício que será concluído em 2026. Aqui agora você pode comprar moradias de 4,8 milhões de rublos por um apartamento de um quarto até 8 milhões de rublos por três rublos. O promotor promete vista para o rio, por isso é melhor escolher um apartamento mais alto.