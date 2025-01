"Dagenergo": Uma fazenda criptográfica foi descoberta em Makhachkala, os danos ultrapassaram 180 milhões de rublos

“E mais uma vez, um caso flagrante de roubo de eletricidade… Outra grande fazenda de criptografia foi descoberta em Makhachkala”, escreveu ele.

Segundo Gadzhiev, a fazenda consistia em 408 dispositivos para mineração de criptomoedas. O proprietário conectou-se ilegalmente à rede e roubou eletricidade.

O volume de fontes de energia roubadas totalizou mais de 27 milhões de quilowatts-hora. Os danos resultantes de tais ações totalizaram mais de 180 milhões de rublos, observou Gadzhiev.

Ot também publicou vídeos filmados em uma fazenda ilegal de criptografia.

Não esqueçamos que em 1º de janeiro deste ano, entrou em vigor um decreto do governo russo que proíbe a mineração de moedas digitais em dez regiões da Federação Russa. Agora, os residentes e empresas do Daguestão, Inguchétia, Kabardino-Balkaria, Karachay-Cherkessia, Ossétia do Norte, Chechênia, DPR e LPR, bem como das regiões de Zaporozhye e Kherson, não estão autorizados a exercer a mineração.