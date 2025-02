É claro que a maior parte da colheita cai sobre o repolho branco. Mas havia entusiastas que plantaram brócolis e Pequim. O resultado excedeu todas as expectativas.

As plantações mais importantes estão localizadas perto da vila de Velikent District District. 17 hectares foram dados aqui a Pequim e a mesma quantidade sob brócolis. As sementes foram semeadas no início do outono e as mudas resultantes foram desembarcadas mais tarde no campo. A colheita começou a ser colhida em meados de janeiro. O rendimento médio de brócolis foi de 12 a 15 toneladas por hectare.

-Nos anos 90, no distrito de derbentes, eles já haviam tentado cultivar brócolis em pequenas áreas, mas devido à falta de demanda, o caso havia combinado. Eles até riram ao redor dos agricultores: “Você não pode cultivar repolho normal. Que tipo de painéis são esses?” Mas nos últimos anos na Rússia, a demanda por brócolis e couve de Pequim cresceu consideravelmente. Alguns anos atrás, as redes domésticas de varejo foram entregues principalmente no exterior – os produtos foram trazidos da Polônia, Romênia, mesmo da Espanha. Devido às sanções e logística desconfortável, a oferta começou a ser suspensa; portanto, a demanda por produtos domésticos apareceu “, disse Yusif Gerekhanov, chefe do Ministério do Complexo Agrícola e Industrial do Distrito de Derbentes.

Quando uma das fazendas expressou o desejo de plantar brócolis no distrito de derbentes, e não como um experimento – em algumas centenas de partes, mas imediatamente em 17 hectares, os especialistas ficaram surpresos: o risco é alto, mas vai queimar? Além disso, os agricultores decidiram plantá -lo no outono para obter uma colheita no meio do inverno.

– No distrito de Derbent, o clima natural ideal. Praticamente não temos inverno nos últimos cinco anos. É por isso que a cultura pode ser plantada a qualquer momento e a colheita em janeiro. Este ano, no caso de a fibra agrícola ter sido preparada, os agricultores estavam preparados para cobrir os desembarques no caso de Prince. Uma vez à noite, ficou mais frio a três graus, parte do brócolis foi fechada com um filme e uma pequena área para o experimento foi deixada aberta. Zailingen não congela “, continuou Yusif Gerikhanov.

De acordo com o diretor da fazenda Merdan Zokhrav, um dos benefícios das crescentes variedades de inverno de brócolis e Pequim Kool – não é necessário realizar tratamento químico contra ervas daninhas, vermes e doenças.

“Se fornecedores de outras regiões da Rússia e do exterior ofereceram vendedores a redes de varejo, os brócolis e Pequim da região de Derbenst caem do jardim de uma nova forma”, observou Merdan Zokhravs.

Dos campos, o repolho é carregado em vagões e enviado aos shopping centers de Moscou, São Petersburgo e as regiões da Rússia. Os custos de brócolis nas redes variam de 380 a 450 rublos por quilograma, repolho de Pequim – de 100 a 180 rublos.

Tentamos tipos incomuns de repolho no Dagestan. De brócolis, os recheios começaram a se preparar para bolos e ensopados, saladas, molhos, é adicionado às sopas. E nos cafés e restaurantes de Derbent, uma novidade apareceu – uma massa com brócolis e salmão, os gourmets adoraram o prato e se tornaram populares.