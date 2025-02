Dan Bongino: De Nypd Cop, agente do Serviço Secreto, Podcast, Defensor de Maga do No. 2 do FBI

Dan Bongino, ex -agente do Serviço Secreto dos EUA e apresentador de programas de entrevistas conservadoras, foi nomeado vice -diretor do FBI. O presidente Donald Trump anunciou a decisão sobre a verdade social, chamando Bongino de “um homem de amor e paixão incrível pelo nosso país”.

Dan Bongino servirá sob Kash Patel, que foi confirmado recentemente como diretor do FBI. A nomeação não requer confirmação do Senado.

Bongino, que não tem experiência anterior no FBI, supervisionará as operações diárias em um momento de maiores ameaças de segurança nacional.

Sua nomeação segue os Grandes Shakes dentro do escritório, incluindo as partidas forçadas de altos funcionários e escrutínio em investigações anteriores sobre os distúrbios da Capitólia de 6 de janeiro, 6 de janeiro.

Aqui está uma descrição geral do perfil de Dan Bongino.

Raça precoce e a aplicação da lei Dan Bongino iniciou sua carreira na aplicação da lei como oficial do Departamento de Polícia de Nova York (NYPD) nos anos 90 antes de ingressar no Serviço Secreto dos Estados Unidos em 1999. Durante seu mandato, ele serviu nos detalhes da segurança presidencial de George W. Bush e Barack Obama, ganhando experiência em primeira mão em operações de segurança de alto nível.

Transição para mídia conservadora Depois de deixar o Serviço Secreto, Bongino fez a transição para a mídia conservadora, onde se tornou uma voz proeminente nos círculos políticos certos. Ele foi um contribuinte frequente da Fox News, organizou um show na noite de sábado de 2021 a 2023 e lançou o programa Dan Bongino, que está entre os podcasts políticos mais populares do Spotify. Após a morte do ícone da Rush Limbaugh Radio em 2021, Bongino foi escolhido para organizar um programa na programação de Old Limbaugh.

Ambições políticas Bongino fez várias tentativas para entrar na política, correndo sem sucesso como candidato republicano em Maryland e Flórida. Ele perdeu uma carreira no Senado dos EUA em Maryland em 2012, seguido pelas ofertas do Congresso em 2014 e 2016. Depois de se mudar para a Flórida em 2015, ele permaneceu ativamente envolvido em políticas e mídia conservadora.

Influência no movimento do maga Defensor firme do ex -presidente Donald Trump, Bongino desempenhou um papel fundamental no movimento Make America Great Again (MAGA). Era uma voz principal promover declarações de fraude eleitoral generalizada nas eleições presidenciais dos Estados Unidos de 2020, exigindo amplamente demitidos pelos tribunais, autoridades eleitorais e ex -procurador -geral William Barr. Sua posição consolidou sua influência entre os apoiadores de Trump, enquanto o tornou uma figura controversa na política dominante.

Fonte