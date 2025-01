Darmian deixa o Inter em segundo lugar com vitória por 1 a 0 em Veneza

O Inter de Milão conquistou uma vitória por 1 a 0 sobre Veneza no domingo, graças a um gol madrugador de Matteo Darmian que os levou ao segundo lugar na Série A.

Os visitantes chegaram à vantagem aos 16 minutos, quando Lautaro Martínez disparou um remate rasteiro, obrigando o guarda-redes do Venezia, Filip Stankovic, a fazer uma defesa reflexa com uma mão, mas o rebote caiu perfeitamente para Darmian, que marcou.

O Inter subiu para 43 pontos, um à frente do Atalanta, que empatou sem gols com a Udinese no sábado. O Napoli é líder com 44 pontos, mas disputou uma partida a mais que o Inter. Veneza ocupa a segunda colocação com 14 pontos.

A equipe de Simeone Inzaghi, sem jogadores importantes como Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan e Yann Bisseck, conseguiu a sexta vitória consecutiva fora de casa ao não sofrer golos pela primeira vez na história do Inter.

Stankovic, emprestado pelo Inter, fez bem ao travar o remate de Martínez antes do intervalo, garantindo que os visitantes chegassem ao intervalo com apenas um golo de vantagem, apesar de dominarem.

O Venezia saiu agressivo no segundo tempo, com Issa Doumbia cabeceando de escanteio, mas o goleiro do Inter, Yann Sommer, fez uma boa defesa para negar aos anfitriões o primeiro chute a gol.

Davide Frattesi conseguiu dobrar a vantagem do Inter, mas não conseguiu vencer Stankovic no um a um, que conseguiu desviar a tentativa.

Veneza quase surpreendeu o Inter quando Gianluca Busio chegou perto com um chute de ângulo que acertou o segundo poste e recuperou e Joel Pohjanpalo foi chamado de impedimento ao tentar marcar no rebote.