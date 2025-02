Darrado indireto dos Estados Unidos para a China; Ele alerta o Panamá para reduzir a influência chinesa ou enfrentar as ‘medidas necessárias’ | Notícias do mundo

Dias após a implementação de tarifas na China e no Canadá, os Estados Unidos agora pegam outras nações a impedir a influência chinesa. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, alertou o Panamá sobre o crescente controle da China sobre o Canal do Panamá, qualificando a situação “inaceitável” e afirmando que os Estados Unidos tomarão “medidas necessárias” se nenhuma alteração for feita.

Durante uma reunião no domingo, na Cidade do Panamá, com o presidente de Panamano, José Raúl Mulino e o ministro das Relações Exteriores Javier Martínez, Rubio transmitiu as preocupações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

“Eu me encontrei com o presidente Panamano José Raul Mulino e o ministro das Relações Exteriores @javierachapma para deixar claro que os Estados Unidos não podem e não permitirão que o Partido Comunista Chinês continue com seu controle eficaz e crescente sobre a área do canal do Panamá.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, “fez uma determinação preliminar de que a influência atual e o controle do Partido Comunista Chinês na área do canal do Panamá é uma ameaça”, disse o porta -voz do Departamento de Estado, Tammy Bruce Bruce, em comunicado.

O Secretário de Estado, Marco Rubio, reforçou essa posição, qualificando a situação como “inaceitável” e alertando que, se “mudanças imediatas” forem feitas, os Estados Unidos tomarão as medidas necessárias para proteger seus direitos sob o tratado em relação à neutralidade e Operação permanente do Canal do Panamá.

Rubio chegou ao Panamá no sábado, marcando sua primeira viagem oficial desde que assumiu o papel de diplomata principal dos Estados Unidos.

A escolha de Rubio de visitar a América Central, Panamá, El Salvador, Costa Rica, Guatemala e República Dominicana, é intencional e pretende aumentar a agenda de Trump, “prestando mais atenção ao nosso próprio bairro”, disse a CNN. Trump em seu discurso inaugural em 20 de janeiro, disse que a China está “operando” o Canal do Panamá e os Estados Unidos “o retirarão” desde que os Estados Unidos foram tratados “injustamente”.

Depois de juramento o 47º Presidente dos Estados Unidos no Capitólio dos Estados Unidos em Washington, DC disse: “Estados Unidos, quero dizer, pense sobre isso, gastou mais dinheiro do que nunca em um projeto antes e perdeu 38 vidas no prédio.

Em resposta às ameaças de Trump, o presidente do Panamá, Mulino, disse que o Canal do Panamá continuaria operando sob o controle do Panamen e nenhuma nação deve interferir nos assuntos do Panamá. “Em nome da República do Panamá e seu povo, vamos considerar plenamente as palavras pronunciadas pelo presidente Donald Trump em relação ao Panamá e seu canal, em seu discurso inaugural. Novamente, ele expressou em sua mensagem à nação, em 22 de dezembro: o canal continuará a operar sob o controle da Panaman com respeito por sua neutralidade permanente.