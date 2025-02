Daspo do contexto: se você salvar Romano, eles proibirem você de ir ao estádio

Francesco Storace 9 de fevereiro de 2025

Não diga ao Maarschalk Paolo BerizziChefe dos Vopos Anti -Fascistas de República Que a saudação romana pode ter sido limpa … permaneceria muito ruim, ele sentiria o pão da boca. E com ele, todos aqueles que estão com as demonstrações de anti -fascismo Campagi não estão junto com o som de livros e filmes que então negaram (escurecer o escritor e Martinelli, o ator desesperado de M). Acontece que, para o “atual” da Via Acca Larentia, aquele que recuperou a esquerda em 7 de janeiro de cada ano – pelo menos porque o governo atual está no cargo – ganha mais do que um exílio de julgamento dos estádios de futebol. Três mártires sem justiça por décadas, porque a testemunha e o acordo de valores o trazem à punição. Você deve deixar as bandeiras em casa na empresa, onde somente você só precisa acenar o nome. A memória dos meninos do lado direito será punida em um massacre com noventa minutos que você pode ver no máximo em Dazn, quando as capturas de tela não deixaram a conexão. Já sentimos o desespero daqueles que sentem a mão selvagem da repressão. Você quer fazer o deserto do Derby? Eu cumprimento um romance ou cumprimentando os ciganos?

E tudo isso acontece porque o Comissário Roberto Massucci Van Roma decidiu de uma maneira bastante criativa aplicar o “contexto externo do Daspo”. Como você faz os pássaros uma vez por ano, puni por impedir que seu time de futebol favorito elogie. A notícia foi explicitamente dada pela ANSA: eles já foram relatados para os cumprimentos romanos durante as celebrações (na verdade, comemorações) de Acca Larentia, mas agora para dezesseis pessoas o “fora do contexto” doaspo também começa. É por isso que eles terão que ficar longe dos estádios por um período que, de acordo com casos de um a seis anos, oscilam. E talvez gastando a delegacia por uma hora e meia para garantir que ele não esteja fazendo o inteligente. Caramba, a lei! As medidas dizem respeito a dezesseis crianças responsáveis ​​pela violação das regras que proíbem o comportamento apologético do fascismo. Esse tipo de multa de acessórios é um evento ritual e parece realmente incrível. Na prática – eles explicam – impede o acesso a instalações esportivas para aqueles que realizam alguns tipos de crimes, mesmo que ocorram fora dos estádios ou salões esportivos.



Vídeo sobre este assunto

Nesse caso, eles já haviam sido relatados nos últimos dois anos por ocasião da comemoração de Venha Larentia. Não são apenas os romanos, mas alguns de outras cidades como Milão, Nápoles, Salerno, Caserta e Avellino. Nenhum relatório é feito de outros crimes. O que nos levou a imaginar o que pode acontecer no futuro de 1200 pessoas no futuro: de fato, os pesquisadores sempre conheceram após o dia 7 de janeiro que esses grandes criminosos foram identificados naqueles poucos segundos mortais do “presente”, fazer Claro que eles seriam investigados e talvez tentassem. O estádio poderia, dado o número, ser o local certo? Então agora teremos que escolher: se você fizer a saudação romana, eles não o prenderão – e sentiríamos falta … – mas os portões do estádio o fecham. E se os relatados estiverem entre os muitos que não o dão para ir ao jogo? Por curiosidade, pedimos a Luca Marsella, porta -voz da CasaPound, como ele fará agora no domingo sem o olímpico. A resposta é desarmante: “Eu não estou há vinte anos”.





Observe Berizzi, o inimigo é imbatível. O repórter do no entanto República Ele será capaz de se confortar com os duzentos ativistas vermelhos das colisões contra a polícia no distrito de San Lorenzo nas últimas semanas: engarrafado para a polícia, adicionado a drogas, Molotov e a empresa usual de equipamentos, ganha o imediato que não Daspo . As autoridades ainda “avaliam”. Zangado que está indo, será capaz de Matches de rugbyTalvez entre no campo.