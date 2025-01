Data de lançamento do filme de identidade: como assistir o filme de suspense malaiala, estrelado por Tovino Thomas e Trisha Krishnan

Filme malaiala Identidade Estrelando Tovino Thomas e Trisha Krishnan, está pronto para o lançamento do OTT. Em 31 de janeiro, o thriller psicológico começará a transmitir no ZEE5. O filme, dirigido por Akhil Paul e Anas Khan, também apresenta Mandira Bedi, Vinay Rai e Aju Varghe.

Trisha foi visto anteriormente em filmes como Leão (com Vijay), Ponniyin Sagan: Parte I e Ii (com Vikram e Aisehwarya Rai Bachchan), 96 (Com vijay para secular) e Varsham (Com Prabhas).

“A profundidade da narrativa e complexidade dos personagens realmente me atraíram para este projeto. Trabalhar em conjunto com co -estrelas talentosas e sob diretores visionários foi uma viagem criativa satisfatória. Estou empolgado com o fato de o público testemunhar essa experiência no limite do assento em que derramamos nossos corações ”, disse Krishnan.