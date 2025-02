Data de lançamento do filme Sra. Sra.

Senhora., Um filme de drama hindi estrelado por Sanya Malhotra, Kanwaljit Singh e Nishant Dahiya, começará a ser transmitido on -line. O filme, dirigido por Aarti Kada, é uma nova versão oficial de Bollywood do filme de 2021 malaiala A grande cozinha da Índia.

Sanya Malhotra ganhou o prêmio ‘Melhor Atriz’ no Festival de Cinema Indiano de Nova York 2024 por sua apresentação no Senhora. filme. O filme é co -escrito e co -produzido pelo ator de Bollywood Harman Baweja.

Ele Senhora. O filme é sobre um dançarino treinado que luta para equilibrar o casamento e as aspirações pessoais. Enquanto enfrenta as expectativas da sociedade, tente encontrar sua voz e expresse livremente.

“Como ator, eu não poderia ter pedido um caráter melhor do que ele ensaiou A grande cozinha da Índia. Estou mais do que animado para começar a trabalhar no meu papel, porque existem muitas camadas e nuances. Eu realmente quero trabalhar com Harman e Arati ”, disse Bollywood Hungama citando Sanya Malhotra em 2022.

A grande cozinha da Índia A grande cozinha da ÍndiaDirigido por Jeo Baby, ele recebeu a aclamação dos críticos e ganhou o Kerala State Film Awards pelo melhor filme, o melhor roteiro (Jeo Baby) e o melhor design de som (Tony Babu).

O elenco de Malayalam incluiu Nimisha Sajayan, Suraj Venjaramoodu e T. Suresh Babu. Devido ao seu impacto, o filme foi refeito em Tamil (2023) com Asohwarya Rajesh e Rahul Ravindran nos papéis principais.

Data de lançamento da Sra. Movie Ott O filme original de Zee5 não teve uma estréia teatral. Ele começará a ser transmitido na plataforma OTT em 7 de fevereiro. As redes sociais reagiram com entusiasmo quando Zee5 compartilhou o Senhora. Trailer de filme no YouTube.

“A pressão sobre as mulheres é muito bem demonstrada que eu posso senti -la na tela. Esperamos isso “, escreveu um usuário.

“Finalmente! Alguém está mostrando a verdade, animado para ver”, escreveu outro.

“Preciso ver isso repetidamente toda vez que me sinto desmotivado para estudar com foco e manter a ajuda de uma casa quando tenho um emprego”, veio de outro.

Fonte