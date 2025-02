Data de lançamento do Game Changer Ott: quando e onde ver o filme de drama político de Ram Charan

O filme de Ram Charan-Starr fará sua estréia no OTT no Amazon Prime Video em 7 de fevereiro.

A mudança de Ram Charan foi cercada por controvérsia sobre números inflados e ataques às propriedades de seu produtor, Dil Raju. O filme recebeu críticas mistas do público. Alguns o chamaram de “sucesso do sucesso”, enquanto outros chamaram de “presente perfeito de Sankranti”. No entanto, alguns espectadores não ficaram felizes com o filme e disseram: “Eles não caem no hype ou nas críticas positivas. Omite este lixo e mantenha seu centavo, não vale a pena.

Sobre uma mudança de jogo

O filme é estrelado por Ram Charan Teja no papel principal, junto com Kiara Advani, SJ Suryah, Nassar, Brahmanandam, Vennela Kishore e Murali Sharma em jornais significativos. O filme é dirigido por S Shankar e produzido por Dil Raju sob a bandeira das criações de Sri Venkateswara. O filme marca a estréia do famoso cineasta Shankar no cinema Teugu, após seu sucesso com os filmes de sucesso tamile como Indian, Anniyan, Sivaji: The Boss, Atian e 2.0.