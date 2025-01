Data de lançamento do Game Changer OTT: Quando o thriller político de Kiara Advani, Ram Charan, começará a ser transmitido online?

Data de lançamento do Game Changer OTT: Embora Game Changer de Ram Charan e Kiara Advani não tenha correspondido às expectativas, os fãs esperaram ansiosamente pelo lançamento do filme em uma plataforma OTT.

Apesar da lentidão após entrar no $100 Crore Club, verdadeiros fãs e críticos do cinema Telugu elogiaram o filme e o forte desempenho de Ram Charan.

A boa notícia para os fãs é que o thriller político de Ram Charan está pronto para estrear no streaming.

Verifique quando e onde o filme Ram Charan-Kiara Advani começará a ser transmitido online.

Quando e onde procurar? O filme de Ram Charan provavelmente será lançado no Amazon Prime Video na segunda semana de fevereiro, de acordo com o relatório 123 Telugu. A data provisória de lançamento OTT do Game Changer é 14 de fevereiro.

No entanto, aguarda-se a confirmação oficial.

De acordo com relatos da mídia, os direitos digitais do Game Changer para os idiomas do sul da Índia foram vendidos ao Prime Video por $105 milhões.

Ao anunciar os direitos digitais do filme, o Prime Video publicou em março do ano passado no Instagram: “Um oficial honesto do IAS luta contra a corrupção política através de eleições justas para mudar o jogo da governação. #GameChanger disponível na estreia pós-cinema. #Você está pronto #PrimeVideoPresents?

Quando e onde assistir Game Changer em hindi? Especula-se que a versão Hindi do Game Changer não estará disponível no Prime Video. De acordo com relatos da mídia, o Game Changer Hindi provavelmente será lançado no Zee5.

Os produtores do filme não reagiram ao desenvolvimento e Zee5 também não emitiu uma confirmação.

Mudança de jogo: enredo No filme, Ram Charan assume um papel duplo como dupla de pai e filho. O trailer começa com seu personagem oficial da IAS, exortando o público a não acumular o essencial. Conforme a história se desenrola, os espectadores veem vários avatares de Ram Charan, cada um deixando os fãs intrigados.

O conflito central surge quando o protagonista desafia um primeiro-ministro corrupto, levando a uma batalha que impacta tanto a sua vida pessoal como profissional.

Mudança de jogo: elenco O elenco de estrelas do filme inclui SJ Suryah, Nassar, Brahmanandam, Vennela Kishore e Murali Sharma em papéis principais, com Ram Charan e Kiara Advani nos papéis principais.

Coleção de bilheteria Game Changer O Game Changer de Ram Charan foi cercado de polêmica sobre números inflacionados e ataques de TI às propriedades de seu produtor, Dil Raju.

A arrecadação diária de bilheteria do filme continuou a diminuir. Lançado em 10 de janeiro, o filme tem lutado nas bilheterias depois de testemunhar uma estreia massiva de mais de $50 milhões.

De acordo com Sacnilk.com, o filme ganhou $0,75 crore líquido no dia 13, elevando o lucro líquido total de bilheteria do Game Changer na Índia para $127,15 milhões.

