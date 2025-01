Data de lançamento do Kraven the Hunter OTT: quando e onde assistir o filme de super-heróis da Marvel online

Data de lançamento do Kraven the Hunter OTT: quando e onde assistir...

Kraven The Hunter da Marvel, estrelado por Aaron Taylor-Johnson e Russell Crowe, está atualmente em exibição nos cinemas. Os fãs agora estão esperando ansiosamente para saber quando poderão assistir ao filme no conforto de suas casas.

Dirigido por JC Chandor, o filme conta a história de origem de Kraven, um dos vilões mais icônicos da Marvel. A história acompanha a transformação de Kraven no maior e mais temido caçador do mundo, alimentada por seu relacionamento tumultuado com seu pai gangster, Nikolai Kravinoff, interpretado por Russell Crowe. O elenco também inclui Ariana DeBose, Fred Hechinger, Christopher Abbott e Alessandro Nivola.

Kraven, o Caçador: Data de lançamento do PVOD Após seu lançamento nos cinemas, Kraven The Hunter, parte do universo cinematográfico do Homem-Aranha da Sony Pictures Entertainment, deverá chegar em vídeo sob demanda premium (PVOD). Com base no cronograma típico de lançamento da Sony, o filme poderá estrear no PVOD por volta de 24 ou 28 de janeiro, segundo a Forbes.

A Sony costuma seguir uma janela de seis semanas entre os lançamentos teatrais e PVOD, como pode ser visto em seus filmes recentes como Venom: The Last Dance e Bad Boys: Ride or Die.

Kraven, o Caçador: Data de lançamento do OTT Graças ao acordo da Sony com a Netflix, Kraven The Hunter será transmitido na plataforma OTT após o lançamento do PVOD. A Sony normalmente mantém um intervalo de 90 dias entre o lançamento de um filme nos cinemas e sua estreia na Netflix. Se esse padrão continuar, os fãs podem esperar ver Kraven The Hunter na Netflix antes de 13 de março, acrescentou a Forbes.

O filme censurado é uma adição independente ao universo do Homem-Aranha da Sony, que inclui sucessos como Venom e Morbius. Kraven The Hunter, lançado nos cinemas indianos em 1º de janeiro, tem recebido atenção por sua história intensa e performances poderosas.

Kraven, o Caçador: Críticas Públicas Kravel the Hunter recebeu críticas positivas dos telespectadores. Alguns o chamaram de “eletrizante”, enquanto

“Kraven, o Caçador é nada menos que uma obra-prima: um filme cru, eletrizante e profundamente emocional que consolida seu lugar como uma das melhores entradas no universo do Homem-Aranha da Sony.”

“Falando em ação, o filme mais do que entrega! As cenas são impressionantes, com coreografias inovadoras e intensidade frenética. A cinematografia é impressionante e captura perfeitamente o tom cru e sombrio do filme.”

