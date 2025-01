Data de lançamento OTT do filme de Barroz: a estreia de Mohanlal na direção irá ao ar em breve; como assistir filme de fantasia online

A estreia na direção do astro Malayalam Mohanlal, Barroz está agendado para um lançamento OTT. O filme de fantasia, ação e aventura tem o ator veterano no papel principal. O filme também é estrelado por Maya Rao West, César Lorente Ratón, Ignacio Mateos, Kallirroi Tziafeta, Nerea Camacho e Tuhin Menon.

Com um enorme orçamento de $150 crores, o filme ganhou as manchetes muito antes de seu lançamento. Superou o filme de 2021 de Priyadarshan, Marcos: Leão do Mar Arábico que também estrelou Mohanlal e teve um orçamento de $100 milhões.

O terceiro filme mais caro da história do cinema Malayalam é A vida da cabra também conhecido como aaayudevitham . O filme de 2024, estrelado por Prithviraj Sukumaran, foi feito com $80 milhões.

BarrozNo entanto, acabou sendo um desastre de bilheteria. Segundo Sacnilk, o filme compila $9,83 crores líquidos nas bilheterias domésticas. Com $4,5 milhões do mercado externo, a coleção mundial total do filme foi $15,1 milhões de rúpias. Sua exibição teatral durou apenas oito dias.