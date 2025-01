Data do Globo de Ouro 2025, hora de assisti-los na Índia; ‘All We Imagine As Light’ levará para casa o prêmio?

Melhor Ator em Musical ou Comédia Adam Brody, “Ninguém quer isso” Ted Danson, “Um Homem Dentro” Steve Martin, “Apenas assassinatos no prédio” Jason Segel, “Encolhimento” Martin Short, “Apenas assassinatos no prédio” Jeremy Allen White, “O Urso”

Melhor filme em língua não inglesa Tudo o que imaginamos como luz Emília Perez A garota com a agulha Eu ainda estou aqui A Semente do Figo Sagrado Vermelhão”

O 82º Globo de Ouro, que começará na noite de domingo às 20h EST e às 6h30 de segunda-feira (horário da Índia), será apresentado pela comediante Nikki Glaser. O Globo de Ouro será realizado no Beverly Hilton, em Beverly Hills, Califórnia. A Índia também busca um prêmio: ‘All We Imagine As Light’, do cineasta Payal Kapadia, recebeu duas indicações de prestígio na 82ª edição anual do Globo de Ouro.

Confira todas as notícias de negócios, notícias de última hora e atualizações de notícias mais recentes no Live Mint. Baixe o aplicativo The Mint News para atualizações diárias do mercado.

Business NewsNewsUS News Data do Globo de Ouro 2025, hora de assistir na Índia; ‘All We Imagine As Light’ levará para casa o prêmio?

AvançarMenos