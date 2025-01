David Lynch, cineasta de Twin Peaks, morre aos 78 anos; Explore seu legado musical com 10 músicas que vão além do cinema

a perda de talento singular e cineasta visionário David Lynch Não se faz sentir apenas no mundo do cinema, mas também na música, onde teve uma influência inextricável em múltiplas gerações de artistas.

Lynch, cuja morte foi anunciada na quinta-feira, compôs músicas para muitos de seus filmes, colaborou com outros, dirigiu videoclipes, lançou álbuns e inspirou legiões de criativos.

Você já conhece seus filmes, agora conhece seu legado musical. (Você pode ouvir todas as faixas em nossa lista de reprodução do Spotify.)

“No Céu” de “Eraserhead”

Lynch compôs grande parte da trilha sonora do estridente “Eraserhead”, seu primeiro filme de 1978. Ele anuncia uma longa carreira no cinema e um interesse duradouro em usar a música para estabelecer um clima surreal em seu trabalho. “No céu” tem uma ressonância particular no filme. Ele é interpretado por uma mulher que mora no radiador do protagonista Henry Spencer, para começar. Foi adotado por legiões de fãs de indie rock. Os Pixies ajudam você e é interpolado em “Workin’ on Leavin’ the Livin’” de Modest Mouse.

Chris Isaak, “Jogo do Mal”

Balada do Deserto de Chris Isaak em 1989 “Jogo do mal” não se tornou um sucesso até ser incluído no drama policial romântico de Lynch, “Wild at Heart”, de 1990, estrelado por Nicolas Cage e Laura Dern. E esse, meus amigos, é o poder musical de Lynch.

Angelo Badalamenti, música “Twin Peaks”

Seria um desafio nomear uma colaboração entre música e cinema que fosse mais forte e ideal que a anterior. entre Badalamenti e Lynch. Eles trabalharam juntos pela primeira vez em “Blue Velvet”, de 1986, o que levou a uma longa parceria (e, sem dúvida, a exércitos de novos Roy Orbison fãs, dada a sua localização no filme). Mas é o tema de Badalamenti para “Picos Gêmeos” que os fãs definitivamente pensam primeiro quando seus nomes aparecem.

A cantora Julee Cruise fez sucesso com a música intitulada “Falling”. É a destilação perfeita da beleza, do mistério e da violência do espetáculo e de seu cenário, o nebuloso noroeste do Pacífico.

Moby fez um sample da música “Twin Peaks” em seu single de 1991, “Ir,” transformando a música em uma rave que fez carreira.

Mais tarde, em 2009, Lynch dirigiria um videoclipe para “Shot in the Back of the Head”, de Moby. Ele teve uma ótima carreira como diretor de videoclipes, trabalhando com todos, desde pregos de nove polegadas e Donovan da banda alemã de nu-metal Rammstein.

David Lynch, “Obrigado, juiz”

Em 2001, Lynch lançou seu álbum de estreia, “BlueBOB”, um álbum completo de blues rock industrial e gótico (nenhuma surpresa aí). Em alguns momentos, lembra o no-wave vanguardista de uma banda clássica cult como Pere Ubu, principalmente na temática. “Obrigado, juiz.” É muito distorcido, tem muita reverberação e não é para os fracos de coração.

David Lynch e Karen O, “O Sonho de Pinky”

Em 2011, Lynch lançou o álbum “Crazy Clown Time”, produzindo a notável faixa de abertura do electro-pop. “O sonho de Pinky.” Apresenta a grande cantora Karen O, líder da banda de rock nova-iorquina dos anos 2000. Sim, sim, sim.

David Lynch e Lykke Li, “Estou esperando aqui”

Em seu terceiro álbum, “The Big Dream”, Lynch se uniu à cantora sueca Lykke Li para criar a música dos sonhos. “Estou esperando aqui” um anti-hit pessimista e staccato doo-wop que parece ter sido gravado onde o horizonte do pôr do sol atinge uma estrada aberta.

Em 2017, 26 anos após o final da segunda temporada de “Twin Peaks”, o programa voltou com uma série limitada, “Twin Peaks: The Return”. Apresentou toneladas de performances de artistas aprovados por Lynch: Nine Inch Nails, Eddie Vedder Sharon Van Etten e, claro, Julee Cruise entre eles. Mas uma apresentação da banda de synthpop Chromatics, de Portland, Oregon, se destaca no segundo episódio. a música é “Sombra,” e é tão inegavelmente perfeito para o show que a banda parece ter sido feita para isso.

Lótus Voadora, “O fogo está chegando”

Lynch é a primeira voz ouvida em lótus voador“O fogo está chegando” – um orador e narrador distintos, e uma escolha curiosa para abrir uma faixa descolada do DJ inventivo. Mas ter Lynch repetindo a música tema repetidamente? Essa é uma decisão inspirada.

Chrystabell e David Lynch, “Sublime amor eterno”