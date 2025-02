David Marcus: a transparência radical é o segredo do sucesso inicial de Trump

NovoAgora você pode ouvir artigos da Fox News!

A coisa mais notável sobre o vórtice do presidente Donald Trump nas primeiras cinco semanas de volta ao cargo não é o ritmo em que seu governo faz grandes mudanças, mas recentemente o que aconteceu sem gastar muito capital político ou, em relação aos leigos são um ótimo apoio.

A repetição das ordens executivas de Trump, cobrindo tudo – desde a criação de apenas dois sexos, até o congelamento dos custos federais, a redução das disposições energéticas e muitos outros são rápidos e furiosos.

Carville admite que o ritmo acelerado de Trump deixa os democratas reproduzirem: “Estamos enterrados”

A taxa de mudança foi deixada pelos democratas e seus aliados da mídia, que foram nivelados e confusos, atacaram rapidamente com as sombras, como quando lançaram um funcionário de um parque nacional demitido, que tinha as únicas chaves do banheiro como evidência de caos. Na verdade, isso é apenas evidência de incompetência.

Mas não são apenas políticos e profissionais cujas cabeças giram quando Trump quebra o caminho nos primeiros 100 dias. O povo americano também, especialmente aqueles que não estão trancados no ciclo de notícias, como um foguete, também correm risco de confusão, e é por isso que a transparência radical é o instrumento mais eficaz da administração.

Não apenas o povo americano ouve Trump quase todos os dias, ele quase sempre ocupa perguntas e, ao contrário de seu antecessor, ele pode respondê -las de maneira eficaz.

Como Elon Musk havia aumentado muitas autoridades independentes para demitir trabalhadores federais e reduzir os custos, Trump deixou cristalino, com o bilionário ao lado dele, esse almíscar responde ao presidente e à sua consultoria de posição.

Enquanto os democratas tentam atrair Trump como um tropon de volta para procurar fechar o Ministério da Educação, ele está na câmera todos os dias, explicando o quão quebrados nossas escolas estão atualmente e por que o término da agência os ajudará a melhorar

Quanto à sua política externa, incluindo um relacionamento mais acalorado com Israel e mais legal com a Ucrânia, Trump saiu novamente, o explicador. E depois de quatro anos de presidente, que geralmente disse: “Acredite, Tony Blinken e Jake Sullivan foram a ótimas escolas”, isso é refrescante.

Desta vez, os relacionamentos excepcionais de Trump me lembram meus dias operando como motor em Nova York, porque mesmo que as pessoas se mudem para a casa dos seus sonhos ou um apartamento maior, ainda é um dia cheio de uma grande mudança e a possibilidade de acidentes.

Observar a transformação do governo federal, esperando que ajude e que nada esteja desmoronando, é como assistir todas as suas coisas terrenas rolarem em um caminhão acionado por uma pessoa que você conheceu três horas atrás.

A melhor coisa que o brigadeiro da equipe em movimento pode fazer para reprimir os nervos dos clientes de salto, e eu o vi em ação mil vezes é explicar em minha chegada em detalhes o que acontece e depois informá -los em tempo hábil, como Essas coisas realmente acontecem.

Mesmo que a preocupação do cliente pareça paranóica demais, a melhor coisa é revisá -los exatamente como você protegerá sua valiosa obra de arte ou cadeira antiga.

Isso explica por que, nos próximos dias, Trump jurou visitar Fort Knox, suplementado com câmeras para garantir aos americanos que sua lenta reserva de ouro ainda está lá. Transparência ainda mais radical.

Em uma sociedade saudável, seria absurdo pensar que o governo poderia mentir sobre o ouro, mas durante Kovid, apenas os federais mentiram para nós repetidamente para distanciamento social e máscaras e não tocam os botões. Então, sim, muitos americanos são justamente desconfiados.

Trump anda mais alto nas urnas do que qualquer um poderia esperar no meio de nossas últimas eleições acaloradas com todas as suas acusações e raiva, e embora isso deva em parte às ações que ele toma é de fato sua capacidade de explicar que ele sustenta que ele sustenta que isso Eleitores da fazenda.

Existem poucas coisas em nossa sociedade que abaixaram os tubos mais rapidamente que o atendimento ao cliente. Qual de nós não gritou as palavras “Fale com um representante!” Em nosso telefone, apenas para que a linha esteja morta?

Até agora, como um bom brigadeiro de uma companhia comovente, Trump fez o possível para liderar os americanos através de seus enormes e sublimes planos e ações. Embora essa transparência radical continue, o governo Trump terá uma longa trilha de boa vontade para conseguir suas políticas e transformar a América.