De acordo com Zara, esta é a tendência de botas que as pessoas elegantes precisam conhecer

Casacos de lã, malhas e botas: estes são os três principais itens essenciais da moda com os quais todos confiamos enquanto o inverno continua seu reinado frígido. Entre esses pilares do guarda-roupa, um ótimo par de botas que atenda aos meus rígidos critérios e tenha um preço acessível é uma das buscas mais difíceis que já fiz, e faço isso para ganhar a vida. Felizmente, em minha rolagem matinal de novas seções, a confiável Zara não tem um, mas quatro estilos que têm o apelo atemporal, a silhueta elegante e o preço abaixo de £ 100 que estou procurando.

Quando se trata de botas, não temos escolha. Existem estilos de moto ousados ​​​​e com fivelas, Chelseas clássicos do dia a dia e estilos marcantes no meio da coxa, todos com sua época e lugar. Mas se você quer um estilo que se adapte a qualquer ocasião, o salto gatinho na altura do joelho é um ótimo lugar para começar.

Trazendo a elegância de uma bota até o joelho, que pode ser usada com tudo, desde minissaias a ternos drapeados, além de um salto baixo fácil de calçar, não é à toa que tantas fashionistas consideram essa bota um herói do guarda-roupa. E agora a Zara entrou em cena com quatro pares sofisticados.

Há um par preto atemporal com um visual de couro liso e bico pontudo que irá adicionar uma elegância refinada mesmo quando visto apenas por baixo de jeans de perna larga. Borgonha é a tonalidade do momento, mas isso não significa que não seja uma cor eternamente relevante. Durante todo o ano, este tom vai trazer um toque de diferença aos seus clássicos neutros, combinando perfeitamente com jeans azuis na primavera e vestidos brancos contrastantes no verão.

Como superdotada, a Zara oferece um tom bordô profundo em uma opção clássica e lisa, um par com relevo de crocodilo no qual eu pessoalmente não parei de pensar e, por fim, o par de camurça entra para trazer um novo tecido à mistura. No momento, todos os tamanhos estão totalmente em estoque, mas prevejo que isso mudará rapidamente.

Continue navegando para explorar as botas Zara Kitten Heel e comprar mais botas de salto gatinho que realmente avaliamos.

Compre botas de salto gatinho Zara

ZARA Botas de salto gatinho texturizadas

ZARA Botins de camurça com salto gatinho

Compre mais botas de salto gatinho

Reforma Bota de joelho Rémy Outro par que nossos editores realmente gostam.

e outras histórias Botas de cano alto com bico fino Também estão disponíveis em camurça marrom e preto brilhante.

PROJETO ASOS Botins Asos Design Cleona de couro premium com salto gatinho em couro bordô O salto arquitetônico é tão elegante.

Totem Botas largas com relevo de crocodilo Castanho escuro Se você está pensando em investir, os estilos Toteme são inegavelmente chiques.

A camurça lisa é sempre premium, independentemente do preço.