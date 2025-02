De Berkeley ao governo dos Estados Unidos: quem é Akash Bobba, o engenheiro de 22 anos que se junta a Doge liderado por Elon Musk?

O Departamento de Eficiência do Governo (DOGE), dirigido pelo chefe de Tesla Elon Musk, designou seis jovens engenheiros para modernizar operações do governo por meio de tecnologia e automação, informou que relatou que Cabeamento . No entanto, surgiram preocupações sobre sua experiência limitada em administração pública e acesso a dados confidenciais.

Como relatado, a equipe tem entre 19 e 24 anos, que inclui a origem indiana Akash Bobba, junto com Edward Coristine, Luke Farritor, Gautier Cole Killian, Gavin Kiger e Ethan Shaotran. Apesar da juventude, eles agora têm papéis de destaque em agências como o Office of Personnel Management (OPM) e a Geral Services Administration (GSA). Segundo relatos, um dos recrutas ainda é um estudante universitário.

Como relatado, ele também obteve reconhecimento por suas habilidades de programação quando reconstruiu com sucesso uma base de código eliminada durante a noite, obtendo as melhores notas para o projeto de sua equipe.

O relatório acrescenta que Bobba agora serve como um “especialista” no OPM, informando diretamente o Chefe do Gabinete de Dege, Amanda Scales, ex -líder de recrutamento em Xai e Uber. Os relatórios indicam que também possui um email ativo do GSA e uma autorização de nível A-Suite, dando acesso a todos os espaços físicos e sistemas de TI dentro da agência.