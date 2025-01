De ‘Crock of bulls ** t’ a ‘Biwi Bhaag Jaayegi’: os comentários mais espirituosos sobre o equilíbrio entre vida pessoal e profissional dos principais chefões do setor

As empresas e startups indianas estão enfrentando o tema quente do debate sobre o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Certas profissões da indústria defendem o trabalho prolongado e o esforço para ter sucesso, enquanto outras apoiam os esforços dos trabalhadores para melhorar a sua qualidade de vida trabalhando menos horas.

De Narayan Murthy, fundador da empresa indiana de TI Infosys Ltd., ao fundador e presidente do Grupo Adani, Gautam Adani. O mais recente dos principais chefões do setor é o presidente de Larsen e Toubro, SN Subrahmanyan, que disse lamentar não ter feito os funcionários trabalharem aos domingos.