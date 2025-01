Em 25 de janeiro, uma estréia de documentário foi realizada no American Independent Cinema Festival no American Independent Cinema Festival “Ninguém gentil contra Putin” (“Senhor ninguém contra Putin”). Foi filmado na Karabash Urani City School, na qual – como em outras escolas russas – após o início de toda a guerra com a Ucrânia, amplificador de propaganda com a Ucrânia. O tiroteio foi oficialmente liderado por Pavel Talankin, uma organização de professores da escola. Mas ele não disse a ninguém que este era um documentário para um documentário. No verão de 2024, Talankin deixou a Rússia, levando as gravações com ele. A estréia de seu filme foi feita em Karabash “O Efeito de Bombas Explodentes”, Relatórios 73.ru. “MediaZone” Perguntei Talankin sobre como ele coletou o material para o filme, se ele vir um problema ético no rachado oculto das crianças e no que ele faria depois de deixar a Rússia.

Como Pavel Talankin liderou um tiroteio aberto na escola. Mas ninguém sabia que era para um filme

Karabash é de 10.000. uma cidade na região de Chelyabinsk, o centro de produção de cobre, que era conhecido por Problemas ambientais. Pavel Talankin, 34 anos, cresceu lá. Sua mãe trabalhou como bibliotecário na escola da cidade no. 2018 Eu percebi Entre os vencedores da competição regional do século XXI XXI, e em 2021, juntamente com os alunos Construído Modelo Minecraft detalhado Karabash.

Após a invasão russa da Ucrânia em Talankina, ele disse: “Tudo ficou de cabeça para baixo”. “Isso é uma fratura, você não pode imaginar. Os caras e eu fomos ao KVN, participamos de todos os lugares, tiramos os primeiros prêmios, todos gostaram, eu gostei tudo. Foi um momento interessante e louco, muito legal. Isso foi quebrado então, e eu estava tão quebrado por dentro! reconhecido Ele é “MediaZone”.

Talankin queria primeiro deixar a escola e até escreveu sua demissão, mas no final eu decidi ficar – e fazer um filme sobre propaganda. Ele poderia filmar oficialmente “Eventos Patrióticos”: Talankin era um organizador de professores e designer de vídeo, portanto, em nome do professor principal, ele gravou todas as linhas escolares, reuniões, noites festivas e aulas de vídeo, que o Ministério da Educação precisava para gravar.

“Acabei de fazer o meu trabalho, gravei essas lições. É impossível entrar no escritório e dizer: ‘Então, socialize, e agora vou gravar sua lição.” . <...> Eu levei duas câmeras. Uma câmera escreve bem, mas a outra é pior. Aqui, de uma câmara, o que é pior, envio ao ministério (educação) – não – ouvindo, nada. Aquele que é melhor, que escreve sons e tudo mais, eu coloco um disco rígido “, disse Talankin.

Ele coletou sete discos rígidos do vídeo da escola. Ele estava muito nervoso quando os deixou da Rússia no verão de 2024: “Eu tenho sete peças aqui em uma pasta laptop., Como ele vai me perguntar agora. Você é uma pessoa soviética ou não? Para onde você voa? Turquia com ingressos lá e atrás e carrega tantos discos rígidos? “Eu fingi estar nada acontecendo comigo, mas foi muito assustador”.

O Co -aator Talankina era um documentário americano. E eles conversaram sobre questões éticas com funcionários da BBC

Nos méritos do filme, Pavel Talankin é indicado como um perdedor, e o diretor foi nomeado documentário americano de David Borentein. Eles se conheceram na Internet quando as informações chegaram a Borentein que Talankin quer remover o que estava acontecendo em sua escola. O russo foi responsável pela gravação e um americano – pelo roteiro, instalação e pós -produção.

“No processo de gravação, tentei dar algum feedback da Páscoa: quais histórias deveriam seguir, para mostrar -se para torná -las convexas. Provavelmente era isso, mas bem pouco. Geralmente, tudo estava decorado assim: eu olho para o Material que reflete a visão do pastoreio – e ele atirou no que queria decolar.

Todos os heróis do filme sabiam que estavam atirando neles. Mas todos pensaram que era um relatório para relatar, não um documentário que seria rastreado na fronteira. Quando perguntado o quão ético é, Talankin respondeu da seguinte maneira:

Eles não sabiam que seria um filme. Bem, isso é verdade, é assim. Mas, por outro lado, alguém já perguntou a Mansky (documentário russo Vitaly), e você disse a suas meninas e meninos coreanos que o filme “In The Rays of the Sun” deve ser feito? Alguém perguntou a ele? Não. Obter informações no modo autoritário não é fácil. Se eu tivesse chegado ao escritório e disse: “Escute, estou fazendo um filme que faz Putin fazer você fazer lições”, quem me dizia o que, qual lição eu decolaria?!

Borenstein acrescentou que ele e Talankin conversaram sobre a ética do material gravado com os criadores do programa de documentários de Storyville na BBC, com o apoio do filme publicado. “Eles aprovaram a instalação final. Usamos a rachadura das crianças, porque é justificada por considerações editoriais e significado social. E houve um pensamento: nessa situação, toda forma de consentimento de disparo criaria muito mais ameaças para as pessoas. Dadas todas essas considerações e os comentários que recebemos da BBC, fizemos tudo como nós.

Depois que o filme foi lançado, as forças de segurança vieram para a Escola Talankin. E sua mãe foi forçada a sair

Segundo Talankina, ele alertou seus entes queridos para deixar a Rússia, mas eles não sabiam que poderia ser para sempre. Ele também não contou a eles sobre a preparação do filme. 74.u escreve que as notícias de um filme chamado “O efeito de uma bomba de bombardeiro” em Karabash – especialmente porque, segundo a publicação “, nunca notaram atividades de protesto para professores, pelo contrário, frequentemente agiu como um co -organizando eventos Sobre o tópico do patriotismo e eu os gravei no vídeo.

Um dos moradores de Karabasha disse 74.Ra que as forças de segurança chegaram à escola não. 1, onde Talankin trabalhou. O Ministério da Educação da região de Chelyabinsk disse que “as autoridades competentes estão envolvidas na avaliação das ações de professores e situações como um todo”. “Este episódio é outro lembrete de que, nas condições do conflito ideológico, quaisquer eventos que ocorram em nosso país podem ser apresentados não confiáveis”, enfatizaram os funcionários.

De acordo com a 74ª fonte em Karabash, mãe de Talankina, que trabalhava na escola no. 1 Como bibliotecária e, nos últimos anos, ela substituiu professores em estudos sociais, geografia e história, forçada a desistir – e o medo de ter medo de “os doentes queimaram sua casa”.

Talankin não disse que a família estava experimentando o post do filme. Segundo ele, ex -colegas e estudantes responderam de maneira diferente. “Alguém escreveu que eu era eu. Alguém disse que era importante para nós, obrigado. Deve -se dizer que eles não viram este filme”, ​​disse ele.

Em Z-Skani Talankin Eles o chamaram O traidor, mas não concorda: “De cuja palavra eu sou um traidor da terra natal? De acordo com Vladimir Putin? Eu não sou um traidor da pátria para mim. Amo meu país, amo as pessoas, amo minha cidade. Espero voltar para lá ou mais tarde. ”

Enquanto isso, ele permanece no exterior e, quando perguntado “o que vem depois?” Brilha: “É difícil falar sobre o futuro quando você não acredita. Quero morar em casa, quero falar minha língua materna, quero estar perto dos meus amigos, quero comemorar as mesmas férias com eles, aproveitar as mesmas coisas e tudo mais. Mas eu não posso fazer isso. “