De delicada renda a feita à mão, o show f / w 25 de Carolina Herrera estava em detalhes

A moda nunca existe no vácuo. A indústria usa regularmente arte, literatura, arquitetura, esportes, filmes e essencialmente todas as outras áreas que você pode imaginar. Wes Gordon, por sua vez, não é estranho a uma referência cultural. Nesta temporada, ele teve duas inspirações muito específicas durante o design da coleção de outono / inverno 2025 por Carolina Herrera: The 1979 Film Estar lá E uma pintura da artista francesa Sonia Delaunay chamada “Rhythm Color”. A primeira influenciou as flores da coleção, enquanto a segunda serviu de base para a paleta de cores.

“”SerE é um dos meus filmes favoritos e o ponto de partida desta coleção “, disse Gordon nas notas do show”. Eu pensei neste momento no jardim, logo após a chuva. Há uma pureza aleatória que o jardineiro informou esta coleção – um senso destilado de beleza. A idéia de cuidar de nossos guarda -roupas enquanto ele segurava em seu jardim – com cuidados atenciosos. Estar lá. “Não é doce? É difícil imaginar a semana de moda de Nova York sem Wes Gordon.

Olhando através da coleção, fiquei impressionado com artesanato complexo. Role para baixo para explorar meus quatro detalhes favoritos da coleção f / w 25 de Carolina Herrera.

Um vestido azul cobalto. Uma camada máxima com listras finas. Um suéter confortável de gola alta. Como você faz com que esses artigos díspares pareçam consistentes? Bem, se você é Wes Gordon, adiciona um pino de tulipa de metal dourado. Acentos de ouro levantaram muitos olhares na coleção F / W 25. Esse detalhe está bem ligado à tendência do eixo que vimos por algumas temporadas que continuam na NYFW este mês.

Rosetas de seda manualmente

Gordon explicou no show notas que as rosetas de seda foram feitas à mão “um por um”. Alguns looks têm rosetas singulares nos quadris, enquanto um vestido floresceu com meia dúzia de flores no pescoço. Apreciei particularmente a roupa totalmente preta pontuada pela bela seda azul.

Brilho

Carolina Herrera tem sido um elemento na lista de tapetes vermelhos. Nesta temporada, Wes Gordon apresentou uma infinidade de vestidos glitter que se destinam a se encontrar durante os primeiros filmes, festivais de cinema e descontos de preços. Um A-Lister usará o vestido de coluna de lantejoulas azuis elétricas com o Oscar? Só o tempo vai nos dizer!

Renda

Finalmente e acima de tudo, o delicado bordado de renda foi outro dos meus detalhes favoritos da série. Eu certamente adorava vestidos, mas fiquei particularmente intrigado com as separações de rendas. Eu nunca vi um cardigã parecer tão chique! Gordon é um mestre da cor, mas no final, ele é tão habilidoso em trabalhar com preto e branco.

